Viceprimar vaccinat complet si fără comorbiditati a murit de Covid la 43 de ani. S-a tratat la domiciliu crezand ca e protejat de vaccin!

Un studiu psihologic a fost dat publicitatii in Marea Britanie si a devenit rapid unul de referinta si pentru cei care diriguiesc campaniile de vaccinare, cu atat mai mult cu cat se asteapta ca pandemia sa fie de lunga durata iar "reprizele" de vaccinare (rapelurile) din ce in ce mai dese cuprinzand cat mai rapid un numar tot mai mare de persoane (se spune ca un rapel ca sa fie eficient la o noua mutatie trebuie sa cuprinda 80% din populatie in maximum 3 luni).

Serviciile americane de informaţii declară oficial că "este posibil ca originile Covid-19 să nu fie identificate niciodată". Într-o versiune actualizată, mai detaliată, a raportului privind circumstanţele în care noul coronavirus a fost transmis la om, Office of the US Director of National Intelligence (ODNI) admite ca ipoteze plauzibile atât faptul ca pandemia are origini naturale - transmiterea virusului de la animal la om -, cât şi „scăparea" acestuia dintr-un laborator.