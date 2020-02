Victor Costache, la audierile din Parlament: Demiterea profesorului Beuran nu imi apartine

Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a afirmat, miercuri, la audierea din comisiile parlamentare de specialitate ca decizia de demitere din functia de sef de sectie a profesorului Mircea Beuran nu ii apartine, aceasta fiind luata de catre managerul Spitalului de Urgenta Floreasca.

"Demiterea din functia de sef de sectie a domnului profesor Beuran nu imi apartine. Probabil nu cunoasteti foarte bine modul in care functioneaza spitalele din sistemul public din Romania. (...) Domnul profesor Beuran a fost demis de managerul Spitalului Floreasca. Niciodata nu l-am acuzat pe profesorul Beuran, am spus ca este o ancheta in curs si ca asteptam rezultatele anchetei", a explicat ministrul propus.

Referindu-se la noul tip de coronavirus, Costache a subliniat ca in Romania nu exista niciun pacient infectat. "Este o amenintare serioasa la nivel global si vreau sa va asigur ca inca de la sfarsitul lunii decembrie am facut un grup de lucru. (...) Vreau sa informez si sa asigur populatia ca in acest moment nu avem niciun pacient infectat cu coronavirus", a precizat Costache, adaugand ca acest lucru se datoreaza si "masurilor ferme" care au fost luate.