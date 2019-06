Vizita Papei in Romania un succes pe toate planurile. O misiune complexa, riguros indeplinita, fara evenimente majore

Papa a plecat dupa o vizita de trei zile in Romania, cu un mesaj ecumenic de reconciliere intre Bisericile catolica si ortodoxa, dar si pentru unitatea romanilor. Vizita Papei a fost un succes pe mai toate planurile, religios in primul rand, social, politic, dar nu in ultimul rand administrativ si organizatoric.

De pilda, institutiile de forta s-au prezentat la un nivel occidental. Atat politia, cat si SPP, jandarmeria, au dovedit ca la nevoie pot sa fie de un profesionalism maxim, strict in ceea ce depinde de aceste institutii. Sa privim la Poliția Capitalei, pe durata vizitei de la Bucuresti. Sigur o sa se spuna ca Bucurestiul a fost blocat, ca multa lume a intarziat la serviciu, la alte afaceri etc. Ok, dar nu in fiecare zi vine Papa la Bucuresti. Din acest punct de vedere, Politia Capitalei, care a coordonat Brigada Rutiera și Secțiile de polițiile din sectoare in mod profesionist a terminat actiunea fara fără evenimente majore. O misiune extrem de complexa, coordonata interministerial. Aceste institutii participante, Politie, SPP, SRI, Jandarmerie, STS, chiar si SIE (in ceea ce priveste operatiunea externa necesara vizitei Papei), au reactionat la nivel de varf, ca in alte state civilizate.

E adevarat ca si populatia a cooperat, a inteles inaltul nivel al evenimentului. Cat priveste parte cu blocajele de trafic pentru sute de mii de bucuresteni care au stat ore intregi in circulatie, trebuie inteles ca Brigada Rutiera a facut tot posibilul ca acesti timpi "morti" sa fie cat mai redusi posibil, cu impact minim. Nu e totusi vina Politiei ca Bucurestiul nu are infrastructura necesara pentru a deflui circulatia, nu e de vina ca Primaria Capitalei de ani de zile nu face nimic pentru fluidizarea circulatiei, ca Gabriela Firea doar se lauda cu lucrari de imbunatatire, dar care nu sunt duse la bun sfarsit (de pilda se stia de mult de vizita Papei si cu toate astea s-a ales taman cu o luna inainte ca Podul Crangasi sa intre in reparatie pe mai multe bretele de circulatie). In ciuda acestor neajunsuri, e de apreciat efortul Brigazii Circulatie si speram ca si acum, dupa ce a trecut vizita Papei sa vedem acelasi profesionalism si nu o intoarcere la obiceriurile de odinioara pe care presa le-a semnalat in atatea randuri.