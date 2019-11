Voturi fantomă în ședințele de Consiliu Local Sector 2

Suspiciuni asupra procedurii de vot în Consiliul Local al Sectorului 2. Consilierul PER Marian Pușcașu a denunțat la începutul ședinței, care a avut loc pe 31 octombrie, felul în care sistemul de vot din Consiliul Local funcționează:

"La ultima ședință a Consiliului Local eu am propus un amendament, celebrul caz al "Butonului roșu". Eu fiind cel care am propus și am votat "Pentru" și apar în sistem ca "Abținere". Cum e posibil așa ceva?" a acuzat Marian Pușcașu. Chiar dacă restul consilierilor au ignorat luarea de poziție a lui Marian Pușcașu, ei au fost rapid puși la zid chiar de sistemul de vot electronic care și-a arătat limitele doar câteva minute mai târziu: unul dintre voturile exprimate nu a fost validat de sistem. Astfel, în loc de 24 de voturi, numărul celor prezenți, sistemul a înregistrat 12 pentru, 5 abțineri și 6 împotrivă, un vot dispărand în neant. Cazul, demn de Dosarele X, arată încă o dată haosul instituțional din Primăria Sectorului 2, condusă de Mihai Toader.

În cele din urmă, totul a fost rezolvat printr-o decizie a primarului care și-a impus, cu o urmă de abuz, punctul de vedere. Matematica simplă spune că jumătate plus unu din 24 înseamnă 13, nu 12. Noroc însă cu sistemul care a înregistrat doar 23 de voturi și l-a ferit pe primarul Toader de un abuz în toate regula.