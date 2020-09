Vrei multimedia pe telefon? Atunci ai nevoie de o baterie externa!

Atunci cand a aparut primul telefon mobil cu ecran nimeni nu se astepta ca in doar cateva zeci de ani, telefoanele mobile sa devina atat de performante incat, pe alocuri, sa poata inlocui calculatoarele.

La inceput, telefonul mobil, era folosit doar pentru a-ti suna prietenii si rudele, dar si asta cu grija pentru ca tariful pe minut era mult mai mare fata de ofertele de acum. Cu toate astea, in timp, balanta s-a schimbat si de la celebrul joc Snake am ajuns sa beneficiem de jocuri precum Fortnite si PUBG direct pe ecranul telefonului mobil.

Datorita cererii mari de procesare pe care o au aceste jocuri, dar si a ecranelor tot mai mari, bateria a inceput sa se descarce mai repede si asa a aparut nevoia unei baterii externe bune pe care sa o cari cu tine unde doresti si sa te ajute sa stai mai mult timp online cu prietenii sau pe diferite jocuri.

O cerere mai mare decat jocurile o are continutul multimedia, fie el prin YouTube, Netflix sau prin alte platforme de streaming.

Spre exemplu, pana in 2024, se preconizeaza ca Netflix va ajunge, doar in Europa, la aproximativ 63 de milioane de utilizatori interesati de cele mai noi seriale si filme de pe platforma. O mare parte dintre acestia vor consuma mai mult continut prin intermediul telefoanelor in detrimentul televizoarelor.

De unde vine aceasta cerere mare de filme si seriale?

Alaturi de vloguri, filmele si serialele sunt cele mai bune mijloace de entertainment pe care le poti lua cu tine oriunde, indiferent de dispozitivele pe care le ai sau locul in care mergi.

In ziua de astazi oricine are un laptop sau un telefon mobil cu performant decenta, iar conexiunea la internet, cel putin in Romania, este foarte rapida si are acoperire mare. Aceste lucruri combinate fac vizionarea de filme si seriale mult mai facila.

Spre deosebire de YouTube, platformele de streaming au extra optiuni care permit si descarcarea filmelor si serialelor pentru a le vedea mai tarziu, fapt care le face mult mai usor de vizionat. Practic nici nu ai nevoie de conexiune la internet, ci doar de un telefon si o baterie externa si poti vedea serialul favorit si in varf de munte.

Tinand cont de bateriile externe care exista astazi pe piata si de faptul ca multe pot incarca si telefoanele performante de cel putin 4-5 ori, poti vedea chiar si un serial destul de lung de la inceput pana la final doar cu un telefon si cu un acumulator extern.

In cazul in care ai nevoie de o lista cu cele mai bune seriale pe care le poti vedea pe platformele de streaming sau direct pe telefonul tau, Marius Calin are o lista cu seriale de vazut pe blogul sau din care amintim: Narcos, La Casa de Papel, Westworld, Black Mirror, Altered Carbon, Younger, Breaking Bad si multe altele pe care le poti vedea accesand link-ul de mai sus.

In ultima perioada, unul dintre cele mai vizionate seriale a fost La Casa de Papel. Un serial care a reusit sa impresioneze inca de la primul sezon. Asadar, daca esti in cautarea unor recomandari de seriale pe care sa le vezi, poti incepe cu acesta.

Cum alegi cea mai buna baterie externa pentru nevoile tale?

Conform site-ului Calculatorescu, pentru a alege o baterie externa potrivita pentru telefonul tau trebuie sa tii cont de numarul de incarcari pe care le poti realiza cu ea (mai exact capacitatea in mAh) si de alte functionalitati pe care le poate avea aceasta.

Printre cele mai cautate functionalitati se numara lanterna, incarcarea solara si functia de incarcare wireless.

Primele doua se preteaza mai mult pentru drumetii, in timp ce cea de-a doua este mai mult pentru comfort si pentru a scapa de cablul dintre telefon si baterie, cablu pe care oricum trebuie sa-l iei cu tine deoarece cu el conectezi bateria la incarcator si la priza.

In concluzie, smartphone-urile au avut parte de o crestere in popularitate uriasa in ultimul timp si au devenit indispensabile pentru majoritatea oamenilor. Tocmai din acest motiv si vanzarea de baterii externe, dar si consumul de continut de entertainment au crescut simtitor.