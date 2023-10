Zelenski a venit cu sosia după el la interviurile "exclusive" cu Gâdea și Prelipceanu

Intr-o secventa a Stirilor Protv dintr-un reportaj legat de vizita lui Volodimir Zelenski la Bucuresti si de intalnirile cu jurnalistii de televiziune se observa ca asa zisele interviuri "in exclusivitate" ale lui Mihai Gadea si Cosmin Prelipceanu nu sunt deloc exclusive, ci realizate "la turmă" cu presa de cazarmă.

Interesant este ca in afara faptului ca se vede cum realizatorii de emisiuni obediente sunt toti la gramada si-l asculta pe Zelenski fascinati, in fundal se vede un personaj care are o asemanare izbitoare cu liderul ucrainean. Se pune intrebarea daca Zelenski a venit cu sosia la interviuri, sau daca nu cumva "adevaratul Zelenski" nu e cel din planul indepartat?