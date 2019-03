Un fotbalist portughez a aplicat pentru cetatenia romana si ar putea juca in nationala Romaniei

Dan Petrescu a anuntat, vineri, ca fundasul portughez Mario Camora a aplicat pentru cetatenia romana.

"Camora a aplicat saptamana aceasta pentru cetatenia romana. Daca o va primi, sunt convins 100% ca selectionerul se va gandi sa il convoace", a spus Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa. Mario Camora (32 de ani) joaca in Romania, pentru CFR Cluj, din 2011. Poate evolua ca fundas stanga sau mijlocas stanga, iar in acest sezon a disputat 33 de meciuri si a oferit 8 assituri. In cariera sa, Camora a mai evoluat pentru Samora Correia, Valdevez, Beira-Mar, Pampilhosa si Naval.