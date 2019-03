A imparti pantecul mamei cu un geaman baiat nu e deloc bine pentru fete. Iata de ce

Nimeni nu a zis ca e usor sa ai un frate, dar pentru fetitele care isi incep viata inca din pantec cu geaman baiat, consecintele nu sunt deloc de neglijat, spun oamenii de stiinta.

Conform unui studiu recent, cel mai mare de acest gen realizat pana acum, fetele care isi incep viata in acelasi pantec cu un geaman baiat au mai putine sanse sa termine liceul sau universitatea, fata de cele care provin din sarcini multiple doar cu fete, se arata intr-un raport publicat de jurnalul PNAS, citat de Science Alert.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Si sansele de a se marita sunt cu 11,7% mai mici. In plus, vor avea salarii mai mici, sanse mai putine de a se angaja, iar fertilitatea lor va fi mai mica, mai arata studiul realizat pe seturi de gemeni din Norvegia. In cadrul acestuia, au fost comparate datele privind 13.800 de gemeni nascuti in perioada 1967-1978.

Oricat de ciudat ar parea, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca a imparti pantecul cu un geaman de sex masculin nu e deloc benefic pentru fete, iar efectul e unul pe termen lung. "Nimeni nu a putut studia pana acum ce efect au gemenii baieti asupra surorilor lor, la o scara asa de mare", a declarat economistul Krzysztof Karbownik, de la Northwestern University.

E primul studiu in care sunt monitorizati gemeni timp de peste 30 de ani, de la nastere pana la maturitate, se mai arata in raport. S-a observat ca nici nu conteaza daca geamanul baiat se naste sau nu viu ori, daca supravietuieste, moare in primul an dupa nastere, efectele sunt aceleasi asupra surorii sale. De vina pare sa fie, in cazul fetelor, testosteronul la care sunt expuse, care le schimba pentru toata viata, spun oamenii de stiinta. In schimb, gemenii baieti care cresc in pantec cu o sora nu sunt influentati in vreun fel, a mai scos la iveala studiul.