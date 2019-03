Draga Olteanu Matei, mesaj emotionant pentru toti romanii in emisiunea moderata de Cozmin Gusa: "Va sarut cu tot sufletul meu!"

O situatie interesanta la Piatra Neamt, orasul de suflet al celebrei actrite Draga Olteanu Matei. Cozmin Gusa, moderatorul emisiunii Romania 2019, i-a luat un interviu iubetei actrite.

Momentul a fost consemnat la Draga Olteanu Matei acasa, la locuinta acesteia din Piatra Neamt, unde Cozmin Gusa a fost invitat la masa, la minunate mancaruri gatite in stil moldovenesc. Se poate spune ca ambii erau gazde, actrita la ea acasa, iar moderatorul ca gazda a emisiunii in care a fost difuzat interviul. Draga Olteanu a afirmat ca Piatra Neamt este orasul de suflet, in care a ajuns acum 49 de ani, cand s-a casatorit. A avut un mesaj emotionat pentru romani: "Nu ne sarutam, eu sunt impotriva sarutului, dar pe romani ii sarut cu tot sufletul meu. Romani, considerati-va sarutati de sufletul meu!" Puteti urmari acest mesaj in videoclipul de mai jos: