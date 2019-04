Horoscop 1 aprilie 2019. Surprize mari pentru aceste zodii

Horoscop 1 aprilie 2019. Berbec

Horoscop 1 aprilie 2019. Ai mare grija la gesturile tale, care ar putea contine o cantitate mult prea mare de energie, care poate deranja pe altii, mai sensibili din fire. Poate tie iti plac provocarile de acest gen, in care sa investesti tot ce ai, dar altii se cam tem de atitudinea ta un pic cam agresiva si o interpreteaza gresit. Poarta-te cu manusi, pe cat posibil, cu acei oameni care stau cuminti in umbra si nu vor sa participe la propunerile tale.

Horoscop 1 aprilie 2019. Taur

Visezi la clipa cand lumea iti va da dreptate si va recunoaste ca a gresit in etichetele pe care ti le-a pus fara sa le meriti. Tu ai rabdare, convins ca adevarul va iesi la iveala intr-o zi si nu e decat o chestiune de timp pana acolo. Intre timp nu sta pasiv, asteptand din cer o minune, ci cauta argumente, dovezi, documente eventual care sa iti sustina pozitia.

Horoscop 1 aprilie 2019. Gemeni

Stai si calculezi fiecare banut, pentru ca este un moment in care te preocupa cheltuielile administrative. Nu e vorba de plati imense, de sume mari de bani, ci mai degraba de acele maruntisuri lunare pe care trebuie sa le achiti, orice ar fi. Trece-ti in revista lista ta de plati, pentru ca e foarte posibil sa fi scapat din vedere un mic detaliu, dar e exact acela care, daca l-ai ignora si de data aceasta, te-ar putea intoarce din drum luna viitoare.

Horoscop 1 aprilie 2019. Rac

Demult ti s-a spus ca va veni acest moment dificil si ai fost puternic influentat de anturajul din jur, care a creat o imagine de-a dreptul sumbra asupra acestui eveniment. Lucrurile ar fi stat mult mai bine daca nu ai fi tinut cont de zvonuri si vorbe negative, pentru ca exact ele sunt cele care au generat aceasta stare proasta.

Horoscop 1 aprilie 2019. Leu

Horoscop 1 aprilie 2019. Nu poti primi zi de zi cele mai bune optiuni posibile, dar tot e ceva decat deloc! Azi poti primi o solutie care, altadata, ar fi fost de neacceptat, dar acum, ca esti totusi obligat sa iei o decizie rapida, o vei primi. Da, mai cu jumatate de gura si cu inima stransa, dar consideri ca e un compromis doar pentru a depasi acum acest hop. Norocul tau e ca aceasta cale va avea efectele scontate, chiar daca la inceput nu esti pe deplin convins ca e cea mai buna varianta, deci nu refuza doar pentru ca nu-ti suna bine, important e sa depasesti impasul, chiar daca e o solutie de sacrificiu.

Horoscop 1 aprilie 2019. Fecioara

Nu esti in apele tale, se vede ca te macina o problema, dar pe care preferi sa o tii, deocamdata, doar pentru tine. Ti-e teama ca o eventuala destainuire ar spune despre tine mai mult decat ai dori, si anume ca ai si tu slabiciunile tale, ca ai si tu punctele tale nevralgice de care altii se pot folosi. Taci si rezolva-ti problema de unul singur, pentru ca nu ai in jur persoanele potrivite pentru a te readuce pe linia de plutire.

Horoscop 1 aprilie 2019. Balanta

Te remarci usor in orice colectiv pentru ca ai ceva de spus si stii sa-ti exprimi punctul de vedere cu autoritate si incredere deplina. Poti atrage multi adepti noi care te vor sustine in planurile tale indraznete, deoarece azi ai norocul sa intri intr-un mediu de oameni care gandesc la fel ca tine si care te pot numi liderul lor datorita calitatilor tale de bun conducator.

Horoscop 1 aprilie 2019. Sagetator

Un succes recent te-a motivat la maximum, incat acum ai o atitudine pozitiva in fata unei provocari si mai mari. De unde se vede ca uneori ai nevoie de o scanteie pentru a porni intr-o directie favorabila, deoarece dupa aceea vei culege victorie dupa victorie, in serie. Si reusita de azi se va aseza alaturi de celelalte deja repurtate in ultima vreme ceea ce iti confera o atitudine pozitiva, de invingator capabil de orice!

Horoscop 1 aprilie 2019. Capricorn

Ajungi la capatul unui proiect care te-a solicitat la maximum si acum poti culege roadele finale. Esti multumit de nivelul la care ai ajuns si simti nevoia sa sarbatoresti reusita alaturi de cei care au lucrat cot la cot alaturi de tine. Nu te grabi deja spre ceva nou, ci bucura-te cat mai mult timp de senzatia de bucurie care se instaleaza incet-incet in inima ta.

Horoscop 1 aprilie 2019. Varsator

Iubirea poate fi cel mai bun tratament, cel mai eficient medicament in momentele cand tu sau cel drag nu sunteti in cea mai buna forma fizica sau psihica. Te simti altfel cand iubesti, nici bolile nu mai exista, nici supararile nu se mai resimt, doar pentru ca iubirea te incarca de energie din belsug li se transmite miraculos in tot organismul. Consumi portii imense de iubire de la partenerul tau si devine forta ta vitala, si acelasi lucru ii oferi si tu lui, inapoi, inzecit.

Horoscop 1 aprilie 2019. Pesti

Horoscop 1 aprilie 2019. Merita sa investesti oricat pentru a-ti crea mediul confortabil la care visezi. Umbli prin magazine cu o dorinta avida de a gasi mobila perfecta, decoratiunile cele mai grozave, elementele care iti vor asigura tie confortul deplin, exact asa cum doresti. Ai toate sansele sa-ti creezi spatiul ideal in care sa te simti bine, pentru ca iti concentrezi toata energia asupra locuintei. Dupa ce toate isi vor gasi locul potrivit in casa ta, vei putea spune cu inima plina de fericire ca da, casa ta e un rai.