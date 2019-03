Horoscop 19 martie 2019. Zodia care simte nevoia sa se retraga un pic din iuresul lumii

Horoscop Berbec. Exista subiecte oarecum tabu de care e bine sa nu discuti, pentru ca s-ar putea sa nu primesti prea multe aplauze. Nu toata lumea gandeste ca tine, nu toata lumea crede in aceleasi principii, ca atare trebuie sa eviti conversatiile care pot genera dispute. Tu ai preferintele tale si in plan politic, si spiritual, si cultural, or cei cu care intri azi in legatura nu au aceiasi favoriti. Daca pe tine te atrage, de exemplu yoga, sau esti de acord cu presedintele, fii sigur ca azi dai de oameni care sunt cei mai ferventi oponenti ale acestor subiecte si risti sa nasti ostilitate. Mai bine nu discuti despre ceea ce stii ca poate genera controverse, chiar daca tu consideri ca ai tot dreptul sa-ti exprimi parerile.

Horoscop Taur. Daca cineva te invita azi intr-o mica aventura, nu refuza pentru ca efectele acestei iesiri din monotonia zilnica vor fi benefice pentru sufletul tau. Te intorci acasa revigorat, remontat, plin de optimism si veselie, ceea ce iti ofera certitudinea ca exact de asta aveai cu adevarat nevoie: sa ti se ofere mai multa atentie, dar sa iti acorzi tu tie insuti mai multa atentie, pentru ca ai cam neglijat in ultima vreme nevoile tale personale. Simti nevoia sa povestesti si altora ce mult iti doresti anumite lucruri, si, prin simpla verbalizare a acestor dorinte, deja le-ai transmis pe calea lor spre materializare. E doar o chestiune de timp pana le vei vedea acolo, langa tine

Horoscop Gemeni. Azi simti nevoia sa te retragi un pic din iuresul lumii, si cea mai potrivita activitate ar fi... bucataria. Esti mult mai preocupat de alimentatia familiei tale, de aceea vei calatori cu gandul prin zone de informatie care te pun la curent cu acest domeniu. Incerci retete noi, adopti un regim nou de viata, renunti la un aliment care nu-ti prieste, discuti cu familia despre posibilitatea de a introduce alte componente in hrana de zi cu zi, deci aspecte care tin de sanatatea ta si a familiei tale pornind de la ceea ce consumati. Nu te deranjeaza deloc postura de gospodina perfecta, sau, daca esti barbat, vei avea si tu aceeai atractie spre gastronomie, sau macar spre a face cumparaturile casei.

Horoscop Rac. Esti incantat de ritmul alert in care evolueaza unele proiecte din viata ta. Ca e vorba de o relatie sentimentala care urca foarte frumos spre un nivel promitator, ca e vorba de o afacere care capata contur din ce in ce mai bine sau doar de un vis care pare sa se materializeze chiar sub ochii tai, esti fericit de ceea ce se vede in fata ta! Simti nevoia sa impartasesti vestile bune si cu altii, care, prin laudele si felicitarile lor, te motiveaza si mai mult sa duci mai departe ce ai inceput.

Horoscop Leu. Nu pune la suflet sfaturile superioare venite de la o persoana a carui experienta o admiri si o recunosti, numai ca el nu prea stie sa fie delicat. Spune lucrurilor pe nume, cu cifre si date clare, cu argumente si rationamente logice, fara a apela prea mult la ceea ce transmite inima, or tu receptezi totul prin prisma emotiilor. Nici unul nu trebuie sa respinga pozitia celuilalt, de vreme ce sunteti croiti pe calapoade atat de diferite. Priveste cu un fel de inocenta naiva ce are el sa-ti transmita si daca va vedea ca nu intelegi sau nu le iei prea in serios, va schimba cumva tonul lectiei sale, spunandu-ti ce e de facut ca unui elev la inceput de curs.

Horoscop Fecioara. Nu te astepta ca lumea sa fie de acord cu tine, pentru ca nu ai alaturi de tine oameni care gandesc la fel. Unii il iau pe nu in brate, altii critica tot ce aud, dar tu continua sa crezi in directia ta si gandeste pozitiv pana la capat. Nu te lasa invins de negatii, de comentarii acide, de conflictele de idei care se mai incing, ci conteaza sa-ti pastrezi tonusul pozitiv si sa nu tii cont de nimeni. Vei ajunge acolo unde doresti si vei fi mandru ca ai ramas ferm pe pozitie, iar cei care acum te critica, isi vor recunoaste infrangerea, dar nu atat de simplu.



Horoscop Balanta. Toata oboseala ta a fost in zadar pentru ca proiectul pentru care ai muncit atata... cam esueaza. Nu trebuie sa mai insisti sa mai salvezi ceva, daca vezi ca nu merge nimic, ci sa te detasezi de toate fara a te crampona de un esec. Schimba imediat macazul spre altceva, recuperand ce se mai poate, ca sa nu consideri ca ai investit inutil. Ceva-ceva tot va putea fi dus mai departe, dar nu cu aceleasi rezultate ca cele pe care le-ai sperat initial.

Horoscop Scorpion. Te afli in compania unei persoane care te intimideaza, poate pentru ca are o personalitate puternica sau o functie suspusa si nu stii cum sa te comporti in fata sa. Preferi sa taci sau mai bine zis lasi faptele sa vorbeasca in locul tau, deoarece trebuie sa te prezinti inaintea sa cu o sarcina indeplinita perfect. Daca nu o vei indeplini cum trebuie, te vei simti vinovat si oarecum rusinat, tocmai de aceea faci un efort sa iti indeplinesti misiunea ireprosabil pentru imaginea ta.

Horoscop Sagetator. Astazi, multi vor spune ca esti un rebel, ca nu tii cont de nimic, si iti arati originalitatea in fel si chip. Una din directiile ciudate in care iti demonstrezi modul diferit de a te comporta e casatoria. Poate ca partenerul stie ca ai idei ciudate si te va tolera ca atare, dar cei din afara cuplului s-ar putea sa nu iti accepte usor comportamentul fata de jumatatea ta. Poate esti cam agresiv sau autoritar, poate esti cam libertin si independent, deci multa lume va privi la tine azi ca la un exemplar rar! Tu, care esti de obicei partenerul perfect, cel mai interesat de armonia in cuplu, de data aceasta esti total atipic zodiei tale si te porti in mod neasteptat.

Horoscop Capricorn. Permite-ti sa explorezi un pic zonele cele mai profunde ale sufletului tau, pentru ca e o zi in care ai o anume atractie spre latura psihologica a vietii. Ori joci rolul de psiholog in mediul in care te afli si ti-e foarte usor sa asculti si sa empatizezi cu povestile altora, ori tu ai nevoie sa-ti eliberezi un pic sufletul de unele senzatii apasatoare. Aceasta explorare a propriului suflet are un efecte extraordinar, de eliberare, de detasare fata de tot ce simti, descoperind cat de important e uneori sa te apleci spre sufletul tau si, mai ales, sa ai cu cine discuta despre ce te apasa.

Horoscop Varsator. Daca vezi ca planurile facute pentru azi nu inainteaza orice ai face, nu insista. Schimba imediat macazul spre o alta activitate, care ar putea avea rezultate mult mai bune. Te simti blocat intr-un punct mort din care nimic nu se mai urneste, dar, decat sa pierzi vremea cautand explicatii, mai bine ai renunta, deocamdata, la tot, si te-ai apleca asupra altor proiecte de care nu ai avut timp inainte. Cand o usa ti se tranteste in nas, undeva, sigur se deschide o fereastra in alta parte si trebuie sa profiti imediat de alternativele pe care le ai la dispozitie.

Horoscop Pesti. In loc sa te retragi in lumea ta si sa porti o eticheta de inadaptabil, mai bine ai cere ajutor pentru a te putea integra in acel mediu in care nu ai fost primit asa cum ai fi dorit. Poate in sinea ta ai dori sa fii si tu ca ceilalti, unul de-al lor, dar daca te retragi cu buna stiinta si respingi orice invitatie de a te alatura, fii sigur ca vei ramane tot pe margine. Nu esti cu nimic mai deosebit de ceilalti, te poti integra perfect in acel mediu, dar momentan ai impresia ca ei sunt cei care te dau pe tine la o parte. Nici vorba de asa ceva? Exista cineva in ace spaiu care intelege prin ce treci si te-ar putea indruma sa te apropii si sa te simti printre vei ca acasa.