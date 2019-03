Kovesi, pledoarie in fata Inaltei Curti: M-am inscris intr-o procedura internationala ca sa arat profesionalismul procurorilor romani

"Tot ce am facut am facut ca sa dovedesc prestigiul procurorilor romani. M-am inscris intr-o procedura internationala ca sa arat profesionalismul procurorilor romani. Imi iubesc profesia pe care o fac de 24 de ani", a declarat astazi fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, in sala de judecata de la Inalta Curte.

Inalta Curte urmeaza sa se pronunte astazi in cel de-al doilea dosar in care Inspectia Judiciara cere sanctionarea disciplinara a fostei sefe DNA, intr-un caz privind refuzul sau de a se prezenta la Comisia parlamentara de ancheta pe tema alegerilor prezidentiale din 2009. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a respins, pe 25 iulie 2018, actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva lui Kovesi, dar Inspectia Judiciara a contestat decizia la Inalta Curte.

Tot astazi, Inalta Curte urmeaza sa se pronunte pe o solicitare similara facuta de Inspectia Judiciara intr-un alt dosar, privind modul in care Kovesi si-a delegat consiliera pentru a face o veriricare la doua structuri teritoriale din DNA. "Este decizia judecatorilor, sa o asteptam", declara Kovesi, la iesirea de la Inalta Curte.

"Am respectat decizia CCR"

Kovesi a cerut astazi respingerea recursul Inspectiei Judiciare impotriva hotararii CSM. "Recursul este netemeinic. L-am citit de foarte multe ori si am incercat sa identific care norme au fost aplicate gresit de catre CSM, dar nu am reusit. Mi se retin doua abateri disciplinare. Ca am refuzat nejustificat sa merg in fata comisiei si in acest fel am afectat prestigiul Justitiei. Eu nu sunt vinovata de comiterea niciunei abateri disciplinare.

Am respectat intru totul decizia CCR, am raspuns solicitarilor comisiei, chiar daca raspunsul meu nu a fost pe placul lor. Nu am refuzat niciodata sa furnizez informatii, dar daca nu le am, daca printr-o decizie definitiva dintr-un dosar penal s-a constatat ca nu s-a intamplat nimic, nu pot sa aduc probe pentru nimic", spune Kovesi. Fosta sefa DNA arata ca Inspectia Judiciara nu a a explicat cum ar fi stirbit ea onoarea profesiei.

"De unde rezulta ca cetatenii nu au mai avut incredere in DNA, ca s-au uitat oripilati la magistrati pentru ca doamna Kovesi nu a vrut sa mearga la comisie si a dat un raspuns scris? Tot ce am facut am facut ca sa dovedesc prestigiul procurorilor romani. M-am inscris intr-o procedura internationala ca sa arat profesionalismul procurorilor romani. Imi iubesc profesia pe care o fac de 24 de ani. Ce probe are Inspectia Judiciara? Invoca o serie de articole ale unor jurnalisti", mai sune Kovesi.

"Intotdeauna am respectat legea"

Fosta sefa DNA a explicat ca de cate ori CCR a constatat un conflict intre puteri niciodata nu a fost sanctionat seful institutiei. "Imi iubesc meseria, vreau sa raman procuror, indiferent de speculatii. Intotdeauna am respectat legea. Am incercat mereu sa apar prestigiul si independenta procurorilor. Sa apar onoarea profesiei de magistrat", a conchis Kovesi. Fosta sefa DNA a depus in instanta doua decizii CCR, printre care si cea in baza careia a fost revocata din functie, unde i s-au imputat aceleasi lucruri ca in procesul de astazi: "vreau sa demonstrez ca exista riscul sa primesc doua sanctiuni pentru aceeasi fapta."

Inspectia Judiciara: Cerem sanctionarea

Pe de alta parte, Inspectia Judiciara a sustinut ca Kovesi trebuie sanctionata disciplinar pentru doua abateri, pentru faptul ca nu s-a prezentat la audierile comisiei parlamentare dupa decizia CCR. "Kovesi a fost invitata la comisia de ancheta in considerarea inaltei demnitati pe care o avea atat atunci cand era invitata (procuror sef DNA - n.red.), ci si la momentul faptelor (procuror general- n.red.) . Este vorba despre exercitarea unor atributii de serviciu. Noi, ca magistrati, avem o serie de interdictii - trebuie sa fim atenti unde mergem, cu cine vorbim, pentru a nu atrage neincredere asupra actului de justitie", explica reprezentantul IJ.

In ce calitate a fost citata

Pe de alta parte, Inalta Curte a incercat sa afle care este punctul de vedere al IJ intr-o probema. "Laura Codruta Kovesi a fost chemata la Comisia parlamentara in calitate de procuror general, procuror sef DNA sau persoana fizica?" Asta deoarece CCR a constatat in acest caz un conflic juridic de natura constitutionala intre Parlament si Ministerul Public reprezentat de DNA, chiar daca in 2009, Kovesi era procuror general. Reprezentantul IJ a raspuns ca la aceasta chestiune a raspuns CCR: "A fost citata in calitate de procuror general, iar cand era citata exercita functia de demnitate publica de sef la DNA. Niciodata nu s-a pus in discutie citarea ca persoana fizica."