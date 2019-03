Noi informatii despre starea de sanatate a lui Liviu Dragnea

Liviu Dragnea este internat la Spitalul Sanador din Capitala in urma unei crize dureroare in zona lombara. Dragnea are trei leziuni la coloana vertebrala. Una dintre ele este in zona cervicala, doua in zona lombara.

O leziune este cu fragment osos dislocat, iar acesta se poate deplasa spre maduva, fapt ce va agrava diagnosticul si poate pune probleme de interventie rapida. Liderul PSD are in continuare dureri, face infiltratii pentru eliminarea acestora si i se administreaza si alt tip de tratament. Pacientul Liviu Dragnea, in urma consultarilor repetate, a interpretarii RMN de catre doctori si a dialogului cu acestia, a decis SA NU SE OPEREZE.

Dragnea va face recuperare sub stricta supraveghere medicala, va continua infiltratiile si daca nu-si va schimba decizia, se va externa. Din echipa medicala de neurochirurgie a Spitalului Sanador care a evaluat dosarul medical fac parte prof. dr. Marius Catana, prof. dr Vlad Ciurea si prof. dr Ovidiu Gramescu.