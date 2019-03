Sute de perchezitii in zeci de judete si Bucuresti intr-un dosar cu prejudiciu de peste 6 milioane de dolari

Aproape 200 de perchezitii au loc joi dimineata in 19 judete si in Capitala, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscala, fiind vizate 103 persoane.

Doua firme fantoma cu sediul in judetul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui numar de alte 150 de societati comerciale. Surse din cadrul anchetei afirma ca in documente apare si numele Romtelecom, care a incheiat contract cu o firma, iar aceasta a subcontractat celor doua firme fantoma.

"In aceasta dimineata, politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, efectueaza 197 de perchezitii domiciliare, in 19 judete si in Capitala, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscala.

Activitatile au loc pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Arges, Braila, Brasov, Buzau, Constanta, Dambovita, Gorj, Ialomita, Ilfov, Maramures, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinti, Neamt, Valcea, Prahova, Olt si Giurgiu, la societati comerciale si persoane banuite de evaziune fiscala si spalarea banilor", anunta politia.

Din investigatii a rezultat ca, in perioada 2012-2014, mai multe societati comerciale ar fi inregistrat in evidenta contabila cheltuieli nereale, utilizand facturi fictive de la doua societati comerciale cu comportament de tip "fantoma", cu sediul pe raza judetului Giurgiu, constand in achizitionarea de marfuri si servicii care, in realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat ca cele doua societati, SC Davis Complet Construct si SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decat cele care apareau in evidente ca fiind administratori.

Beneficiarii facturilor au efectuat transferuri de bani prin contur .din care unii au fost retrasi in numerar..iar unii au fost schimbati in 4,5 mil USD..in China, simuland, la fel, operatiuni nereale.

In cauza, se fac cercetari fata de 103 persoane banuite ca ar fi inregistrat in evidenta contabila achizitii si servicii nereale, constand in cumpararea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje si prestari de servicii privind organizarea unor spectacole, precum si repararea unor spatii apartinand unor institutii de interes public. Cele doua societati comerciale emiteau facturile, prin intermediari, catre aproximativ 150 de alte societati, au mai afirmat sursele citate, care au spus ca una dintre institutiile de interes public al carei nume apare in documente este Romtelecom, care a incheiat contract cu o firma, iar aceasta a subcontractat celor doua firme fantoma.

Politistii vor ridica documente contabile, contracte, facturi si inscrisuri folosite la banci.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferati din conturile bancare apartinand celor doua societati din Giurgiu, catre firme din China, fara a avea ca temei operatiuni economice.

Activitatile se desfasoara intr-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu.

La actiune participa politisti de la unitatile teritoriale unde sunt efectuate perchezitiile si jandarmi din Giurgiu, Teleorman si Ploiesti.