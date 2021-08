ABBA revine: Fanii aștepta ca noile piese să fie lansate la începutul lunii septembrie după o pauză de 39 de ani

Trupa ABBA, celebră în anii 70-80, a lansat joi dimineața un nou site "Abba Voyage" destinat fanilor săi care așteaptă cu nerăbdare primul proiect muzical al suedezilor după nu mai puțin de 39 de ani, relatează BBC.

Fanii sunt rugați să se înregistreze pe site, dacă sunt interesați de noul proiect care ar consta într-un turneu virtual cu holograme anunțat inițial în 2016. De asemenea, este de așteptat ca trupa să lanseze 5 piese noi care vor fi lansate în cadrul turneului virtual în care vor fi interpretate și hiturile Waterloo (piesa cu care au câștigat Premiul Eurovision în 1974), Dancing Queen și Mamma Mia.

Cvartetul- Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus și Benny Andersson - s-a reunit în studiouri încă din 2018, când au promis că vor lansa două piese noi. Lansarea pieselor "I Still Have Faith In You" și "Don't Shut Me Down" a fost amânată de mai multe ori. Site-ul The Abba Voyage indică data de 2 septembrie ca dată de lansare a noului proiect.

Formația a fost înființată în 1972, iar după câștigarea Premiului Eurovision, cei patru artiști au vândut aproape 400 de milioane de albume în întreaga lume. Trupa a inspirat și producția cinematografică, flmul "Mamma Mia!" (2018) fiind vizionat de peste 50 de milioane de spectatori. În prezent, poate fi vizionat pe platforma Netflix.