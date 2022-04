Actorul Cătălin Neamţu a fost la un pas de tragedie pe scena de la "Românii au Talent"!

Vineri seară, în cadrul emisiunii "Românii au Talent" transmisă de Pro TV, un număr de magie nu a decurs conform planului, iar Cătălin Neamţu era aproape de o tragedie dacă cei din culise nu strigau la concurent să se oprească.

Actorul Cătălin Neamţu a fost protagonistul unui moment unic în televiziunea din România. Acesta a luat parte la un număr de magie care s-a terminat prost, dar care a fost oprit la timp din culise înainte ca concurentul să arunce cu un topor în sicriul în care Neamţu stătea ascuns.

Magicianul Aitor a venit pe scena "Românii au Talent" unde a făcut un număr cu sicrie. Cătălin Neamţu a fost ascuns într-unul din cele patru sicrie, numerotate de la 1 la 4. Aitor le-a arătat juraţilor o monedă, acestora fiindu-le repartizat un număr de pe sicriu. Când moneda a ajuns la Dragoş Bucur, acesta avea numărul 1. Dragoş a aruncat moneda care a căzut pe partea pe care scria "moarte". În timp ce magicianul se pregătea să arunce cu toporul în sicriul numărul 1, acesta a fost oprit din culise de către producătorul emisiunii.

Neatenţia asistentei magicianului ar fi putut duce la o tragedie pe scenă. Aceasta s-a scuzat spunând că este pentru a doua oară când face acest număr. De asemenea, magicianul Aitor şi-a cerut scuze şi a spus că nu i s-a mai întâmplat să rateze acest număr. Cătălin Neamţu a fost invitat la emisiunea moderată de Smiley şi Bartoş, "Backstage Show", acolo unde a vorbit despre acest moment. Actorul a spus că el nu a simţit niciun pericol crezând că atunci când a auzit numărul 1, magicianul va face vreo glumă şi nu va arunca înspre el.

"Eu nu am simţit pericolul înăuntru. Eram cu un telefon cu care mă şi filmam între patru pereţi ca să zic aşa... Eu când am auzit că "numero 1 muerte" şi eu ştiam că sunt acolo în sicriu şi că urmează să vină cu un topor cu mine, m-am gândit că e vreo glumă... am zis: stai că acum mă suceşte şi o dă domnul magician într-un alt fel. Ar fi fost o moarte stupidă! Să mori pe scena unui show de talente mi se pare absolut senzaţional (...) Sunt recunoscător colegilor că au spus stop şi au oprit momentul la timp", a spus Cătălin Neamţu.