Cum a reușit Amalia Năstase să scape de 20 de kilograme în 80 de zile

Amalia Năstase a reușit să slăbească după o dietă strictă, iar după prima lună de regim a reuşit să dea jos 12 kg. După aproximativ trei luni a reuşit performanţa de a scăpa de 20 de kg. Însă, nu se opreşte aici, ţinta sa este să atingă greutatea ideală: 60 de kg.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a povestit la "Vorbeşte Lumea" despre dieta persoanlizată pe care o urmează cu sfiţenie.Şi chiar dacă a fost o dietă strictă, nu s-a simţit lipsită de energie deoarece i s-au recomandat suplimente, vitamina C, un pliculeţ de colagen în fiecare zi pentru piele în aşa fel încât să existe un echilibru, iar rezultatele au început să se vadă imediat.

Amalia Năstase: „Am slăbit cu un regim, trebuie să-ţi faci analize înainte şi mergi la doctorul Constantin Stan, unde primeşti un regim cu nişte prafuri de băut, pe care le iei dimineaţa şi seara, iar la prânz poţi să mânânci carne sau ce vrei tu. Am slăbit 20 de kilograme în 80 de zile, acum am 75 de când am început acest tratament şi mai am de dat jos încă 15", a mărturisit fosta soţie a lui Ilie Năstase.

"Dimineaţa mănânc 50 de grame de prosciutto cu un biscuit de ovăz. Ca gustare, am un măr, ceea ce este viaţă, pentru că eu, o lună de zile, n-am pus gura pe nimic altceva decât praf de proteine, carne şi peşte în prima lună. Când am mâncat primul măr, parcă am mâncat ambrozie. La prânz, am 80 de grame de carne cu 200 de grame de salată. Eu nu mănânc carne de pui pentru că e cam greu să găseşti carne de pui fără tot felul de chestii şi atunci mănânc de vită, de viţel, chiar şi de porc. Orice peşte, somon, în primul rând, fructe de mare. Dimineaţa beau cafea cu unt de cocos deoarece porneşte arderile, fără zahăr, că n-ai voie zahăr, oricum. La cină, mănânc conservă de ton, doi biscuiţi de ovăz sau ou, somon afumat şi 200 de grame de legume pe care câteodată nu le mai mănânc deoarece m-am săturat cu ce am mâncat. Iar ultima masă este bine de luat în jur de ora 19. Iar dulcurile nu există în dieta mea", a mai spus Amalia Năstase.