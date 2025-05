Da, am mai vazut filmul acesta. Multi se uita doar la mizele alegerilor din 18 mai. Probabil putini vad si altceva aici. S-a mai intamplat! Este vorba despre o schema. Care revine! Simpla coincidenta sau asa trebuia sa fie?

Alegeri prezidentiale, anul 2000! Multi votanti de azi nu erau nascuti sau erau la gradinita deci nu poate fi vorba despre amintiri! In turul 2 in anul de gratie 2000 s-au confruntat Vadim Tudor si Ion Iliescu. Primul, extremist... Al doilea, "raul cel mai mic"! Ati ghicit, doar asa putea castiga "raul cel mai mic", cu un extremist in finala! Dar cum s-a ajuns atunci la acel deznodamant? Presedintele in functie, Emil Constantinescu, a anuntat ca nu mai candideaza pentru un al doilea mandat.

La guvernare era o coalitie formata din CDR (la randul ei o coalitie!), PD-ul lui Roman, UDMR si PNL. Constantinescu l-a recomandat pe Mugur Isarescu pentru candidatura din partea CDR. PNL a dorit propriul candidat, Theodor Stolojan. PD a mers cu Petre Roman. Schizma din Coalitie a fost la vremea respectiva "tradarea PNL"! Asa se face ca in Turul 2, Isarescu si Stolojan si-au canibalizat electoratul. La asta a contribuit si Roman. Altfel Vadim nu intra in finala!

Si acum e vorba de canibalizare in zona... Coalitiei... Pe post de... Stolo il putem gasi pe Ponta, recuperat de PSD (partid din Coalitie) care a "dezertat" pentru o candidatura independenta pe culoar... suveranist! Fara candidatura lui Ponta, Antonescu era acum in turul 2. Asa, in loc de Antonescu e Nicusor! Sa nu mai punem la socoteala ca in ultima postare Ponta sterge pe jos cu Simion! Asta desi el a candidat pe culoar suveranist si multi se asteptau la altceva din partea lui.

Cand stergi pe jos cu Simion, esti de "partea buna a Fortei" acum dar nu ai fost de la inceput asa! Pentru ca daca erai de la inceput asa, Crin Antonescu era in turul 2.... Aceeasi schema cu alte personaje, in alt context dar cu miza electorala similara! Simpla coincidenta? Indiferent de raspuns, schema cu "raul cel mai mic" a revenit!

Răzvan Dumitrescu

P.S. Imi aduc aminte ultima saptamana de campanie de atunci. Multi isi dadeau cu mana stanga peste mana dreapta cu care au introdus votul pentru Iliescu in urna, ca sa nu iasa Vadim! Strigau pentru Iliescu batandu-se apoi peste gura, ca altfel iesea Vadim...