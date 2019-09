De ce nu merge Anca Pandrea la inmormantarea lui Ducu Darie

Ducu Darie, asa cum era el cunoscut de publicul larg si de prieteni, ar fi asteptat un transplant de ficat care i-ar fi putu salva viata, insa acest lucru nu s-a mai intamplat, din pacate, iar regizorul a parasit scena vietii.

Anca Pandrea, mama vitrega a lui Ducu Darie, a vorbit despre tragedia care le-a lovit familia, afirmand ca durerea este mare, dar nu poate merge la inmormantare si, in acelasi timp, a confirmat faptul ca ea si fiul ei vitreg nu erau in cele mai bune relatii.

„El a asteptat ca un alt mare regizor, Tocilescu, pe lista civilizata si umana, la rand, pentru un transplant. Tocilescu pentru rinichi si Ducu Darie pentru ficat. Suferinta lui Ducu Darie a fost de aproape 4 ani. Avea ciroza, a facut chimioterapie acum doi ani si ceva si o tinea in frau, chiar daca slabise in ultimul timp. Da, era constiincios privind tratamentul. Aproape tot ce a facut a fost o capodopera. Pe ce a pus el mana, pe ce text a pus mana, si Dumnezeu a pus si l-a indrumat. Sunt oameni care vorbesc toata ziua si cand este un necaz, nu se mai cunosc. Daca noi vorbeam rar, crezi ca era ceva schimbat daca era mai des? Oricum ma doare! Ma doare de nu mai pot. Eu nu pot, dupa Iurea, sa merg la nimeni. Nici in spital, nici la inmormantare. O sa merg la Teatru, unde este depus. E altceva. Cu durere in suflet, dar cu dragoste pentru Ducu, o sa merg. Il ocroteste Iurea, care a plecat inaintea lui", a spus Anca Pandrea.