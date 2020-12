George Clooney l-a sfătuit pe Ben Affleck să nu-l mai interpreteze Batman

Bogdan Stanoevici este internat in coma la Spitalul "Sf. Pantelimon" din Capitala dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Actorul Bogdan Stanoevici, fost ministru delegat pentru Romanii de Pretutindeni si candidat la Presedintia Romaniei, este internat la Spitalul "Sf. Pantelimon" din Capitala, dupa ce s-a infectat cu coronavirus.

Un barbat a murit in spital dupa ce a fost snopit in bataie de doi tineri, in scara unui bloc din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara.