Incredibil dar peste 2,2 milioane de romani au urmarit pentru a 15-a oară "Singur Acasa". Copilul care avea 10 ani in film are acum 40!

Filmul de Craciun "Singur Acasa" difuzat pentru a 15-a oara a pus pe primul loc Pro TV, la mare distanta fata de Antena 1. A atras in fata televizoarelor 2.241.000 de telespectatori.

"Singur Acasa" a fost de aproape doua ori peste Antena 1, care avea o editie "Te cunosc de undeva". Kanal D a mizat pe gala "Bravo, ai stil" si a fost, si el, mult in urma, scrie Pagina de Media.

In 2019, cand filmul a fost difuzat pe 7 decembrie, Kevin a strans o audienta de 2,2 milioane de privitori.

In 2018, cand era transmis pe 8 decembrie, Singur Acasa tinea aproape 2,1 milioane de romani in fata televizoarelor.

In 2017, cand a fost difuzat pe 9 decembrie, Home Alone era vazut de 2,2 milioane de romani.

In 2016, (pe 10 decembrie), filmul cu Macaulay Culkin in rol principal a fost urmarit de 2,5 milioane de persoane din intreaga tara. La fel si in urma cu trei ani.

In 2014 filmul a fost urmarit de 2,7 milioane de persoane, iar in 2013 cifrele au fost asemanatoare.