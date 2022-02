Ionuț Cristache își dă demisia de la TVR: "Ce a fost ați văzut! Despre ce nu s-a văzut, poate altădată!"

Jurnalistul Ionuț Cristache anunță duminică, pe Facebook, că își dă demisia de la TVR după 5 ani de colaborare.

„Dupa 5 ani, colaborarea mea cu Televiziunea Publica a ajuns la final! Va multumesc pentru mesajele, telefoanele, intrebarile, toate cate au venit in aceasta perioada! Nu o sa fiu patetic, nu o sa incep sa insir cifre, editii, momente, sa ma autoelogiez sau sa-mi fac autocritica! Ce a fost ati vazut! Despre ce nu s-a vazut, poate altadata! Raman cu satisfactia construirii unui brand, #Romania9, poate cea mai sincera, si, de ceva timp, cu siguranta cea mai curajosa emisiune de dezbatere! Nu am construit-o singur ci impreuna cu o mana de oameni carora le multumesc! Dar, in special, va multumesc dumneavoastra! O emisiune fara public nu are misiune si voi ati fost numerosi indiferent de ora, format sau context! Nu stiu ce va fi, nu stiu ce urmeaza, va tin la curent! Ma inclin!", scrie Ionuț Cristache pe Facebook.