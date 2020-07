Mihai Mitoșeru, operat de urgență: "Puteam să mor în orice clipă". Avem diagnosticul și primele imagini filmate după intervenția chirurgicală

Mihai Mitoșeru a fost operat de urgență în urma unui control de rutină. În rândurile de mai jos, vă dezvăluim diagnosticul primit de prezentatorul de la Kanal D, dar și primele imagini filmate după internenția chirurgicală delicată.

Prezentatorul de la Kanal D a aflat astăzi că are câteva cheaguri de sânge pe picioare care ar fi putut să ajungă la inimă sau în plămâni în orice clipă, astfel că doctorul care l-a consultat a decis să-l opereze imediat. La ceva timp după ce a ieșit din sala de operații, Mihai Mitoșeru a făcut un anunț pe pagina sa de Facebook privind starea lui de sănătate. El a publicat și o înregistrare făcută după ce s-a ridicat din patul salonului în care se află în prezent.

"Mulțumesc din suflet pt mesaje. Am venit la un simplu control și am aflat ca am un cheag de sânge la picior care se putea duce in orice clipa la inima! A trebuit sa ma operez imediat și acum totul e ok! multumesc prof dr Mircea Patrut si echipei medicale! ????", a scris artistul pe contul lui de Facebook. Pe filmarea realizată în salon, carismaticul prezentator i-a îndemnat pe oameni să meargă să își facă din când în când controale medicale, mai ales dacă știu că au varice.

"Am văzut că pacientul, pe lângă o boală de vene, cu varice hidrostatice, cu varice recidivate, după o operație pe unul din picioare, pe venele membrelor pelvine (...), pe ambele vene, am observat cheaguri sanguine de diverse dimensiuni, ceea ce a trebuit să facem operația de urgență, să le scoatem; pentru că altfel, se duceau la inimă. Apărea o embolie cardiacă sau la plămâni și se încheia", a explicat medicul care l-a operat pe Mihai Mitoșeru.

"(...). Puteam să mor, puteam să mor în acea clipă! Și, veniți aici! De ce vă zic: «Veniți aici!»? Pentru că, dacă aveți cumva varice, indiferent dacă nu se văd, sunt mai mic sau mai mari, nu știu ce, veniți măcar la un control, pentru că, Doamne ferește, eu m-am operat acum. A zis domnul doctor: «Azi, te operez, nu mâine!», pentru că puteam să mor în orice clipă (...)", a mărturisit prezentatorul TV.

