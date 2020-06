Neversea, Untold, Electric Castle au fost anulate oficial. Biletele cumparate, valabile la una din urmatoarele trei editii

Organizatorii celor mai mari festivaluri din Romania au anuntat ca evenimentele au fost amanate pentru anul viitor din cauza pandemiei. Astfel, Neversea, Untold, Electric Castle, Jazz in the Park si Summer Well sunt principalele festivaluri anulate.

"Organizatorii isi asuma amanarea festivalurilor pentru anul 2021 in contextul incertitudinii care planeaza asupra industriei de evenimente, a continuarii conditiilor stricte prin care oamenii pot lucra impreuna dar si a faptului ca Ministerul Culturii a trimis in Parlamentul Romaniei un proiect de lege care interzice organizarea evenimentelor cu peste 1000 de persoane pana pe 31 august 2020, consideram necesar sa ne asumam noi o decizie finala, care sa ofere claritate tuturor celor care asteptau festivalurile din aceasta vara.

Cu inima franta, dar cu certitudinea ca luam cea mai buna decizie pentru sanatatea si siguranta tuturor romanilor, luam decizia de a amana UNTOLD si NEVERSEA din acest an, pentru anul 2021", au transmis reprezentantii organizatorilor festivalurilor Untold si Neversea.

Acestia au punctat ca peste 95% dintre cei care au cumparat bilete in acest an au accesul asigurat la una dintre urmatoarele trei editii ale Untold si Neversea.

Si organizatorii Summer Well au anuntat, marti dimineata, pe Facebook ca festivalul a fost amanat pentru anul viitor, mai exact pentru 14-15 august 2021, iar celebrul picnic de noapte va avea loc pe 13 august. Organizatorii au anuntat ca toate biletele achizitionate anul acesta vor fi valabile anul viitor si ca in curand vor anunta variantele pentru cei care nu vor putea participa anul viitor.

Aceeasi veste au transmis si cei care organizeaza Electric Castle. Astfel, cea de-a opta editie a festivalului a fost amanata pentru 14-18 iulie 2021, dupa cum au anuntat pe Facebook. Si aici biletele vor putea fi folosite anul viitor si in curand vor anunta ce optiuni au cei care nu pot participa la editia din 2021.

"Chiar acum ar fi trebuit sa fim la Bontida pentru a contura lumea EC. Din pacate e prea multa incertitudine cu privire la masurile de siguranta si sanatate pe care ar trebui sa le implementam, restrictiile de calatorie pentru perioada urmatoare si alte detalii pe care le planuim in avans pentru a putea livra experienta mult asteptata. (...) E o decizie grea care ne afecteaza pe toti. Atat pe voi, fanii, cat si pe miile de oameni care fac acest festival posibil.

De la echipe de productie, tehnicieni, artisti, arhitecti, vendori, voluntari si oameni din comunitatea locala, toti simtim aceeasi dezamagire si stim ca vom resimti efectele", au transmis organizatorii EC.

Nici Festivalul Jazz in the Park din Cluj Napoca nu va avea loc anul acesta.

"Din pacate, chiar daca lucrurile par sa se relaxeze in momentul de fata nu este oportun sa continuam cu planurile de festival anul asta. Nici pentru luna aceasta, asa cum era stabilit, nici pentru septembrie. (...) Prin urmare, am hotarat sa amanam a opta editia a Festivalului Jazz in the Park pentru 24-27 iunie 2021", au anuntat reprezentantii organizatorilor pe Facebook.