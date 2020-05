Oana Pellea, ironizată de Mircea Badea pentru scrisoarea trimisă lui Iohannis: „Se scorojesc pereţii de atâta emoţie"

IKEA Franţa şi mai multe persoane fizice, printre care foşti şefi ai filialei gigantului suedez de mobilă, au fost trimise în judecată sub acuzaţia că au creat un amplu sistem de spionare a salariaţilor şi clienţilor, a anunţat joi parchetul din Versailles, în apropiere de Paris, informează AFP.

In cadrul Directiei Nationale Anticoruptie urmeaza sa se infiinteze si sa functioneaze o Structura de sprijin a procurorilor europeni delegati in Romania, potrivit unui proiect de lege aflat in dezbatere publica si publicat pe site-ul Ministerului Justitiei.