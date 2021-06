Pentru că nu a plătit o factură restantă la constructor, un bărbat și-a găsit casa demolată când s-a întors din concediu

Un constructor a demolat o casă în timp ce familia era în vacanță, pe fondul unei dispute privind o factură neplătită. Casa se află într-o zonă foarte bună din Leicester, unde prețul mediu pentru o locuință sare de 600.000 de euro.

Zilele acestea în cartier iese în evidență o casă evaluată la peste 550.000 de euro, după ce un constructor nemulțumit a decis să strice toată munca pe care a făcut-o, după o discuție legată de o plată restantă.

Casa a rămas fără acoperiș și are câțiva pereți distruși, iar în jurul ei a fost împrăștiat o mulțime de moloz, ceea i-a nemulțumit pe vecini. Proprietarul, care a cumpărat casa anul trecut, a spus pentru LeicestershireLive că el și constructorul care lucrase la casă aveau o dispută cu privire la bani.

Bărbatul de 40 de ani a declarat pentru sursa citată: „Am cumpărat casa anul trecut. Constructorul a început lucrările în februarie, pentru că ne-am dorit o extindere a spațiului. Am vrut un etaj în plus, un acoperiș nou și instalații noi, din materiale ecologice. Din păcate, am ales cel mai rău constructor".

Proprietarul a explicat că, după ce a refuzat să îi plătească constructorului 4.000 de euro, acesta a părăsit clădirea fără să finalizeze lucrările. „Plecasem în vacanță eram la 250 de kilometride casă casă când s-a întâmplat totul. Am anunțat poliția", spune bărbatul.

Proprietarul casei este absolut scandalizat de ce i s-a întâmplat, însă și vecinii sunt foarte nemulțumiți, pentru că, spun ei, atunci când constructorul e venit să demoleze etajul pe care îl ridicase a distrus și trotuarul din zonă.