Povestea uluitoare a lui Tiger Woods. Si-a inselat sotia cu 121 de femei

Americanul Tiger Woods, superstarul golfului profesionist, considerat unul dintre cei mai buni jucatori din istoria acestui sport, risca sa puna capat carierei sale exceptionale, la 45 de ani, dupa gravele leziuni la picioare pe care le-a suferit in timpul unui accident rutier produs marti dimineata.

Accidentul s-a produs in dimineata zilei de marti, 23 februarie, cand Tiger Woods a iesit de pe sosea si s-a rostogolit de mai multe ori in timp ce circula singur la volanul masinii sale, in apropiere de Los Angeles. Echipele de salvare au fost nevoite sa foloseasca un instrument specializat si un topor pentru a-l extrage pe jucator din automobil, acesta fiind transportat apoi la un spital din apropiere. Niciun alt autovehicul nu pare sa fie implicat in accident, potrivit serviciilor serifului din comitatul Los Angeles, care a deschis o ancheta pentru a elucida circumstantele.

Tiger Woods a mai trecut prin momente dificile in ultimii ani, fiind considerat pierdut pentru golf si chiar incapabil sa mearga, dar a reusit in 2019 una dintre cele mai improbabile reveniri din istoria sportului. Marea vedeta a golfului a suferit mai multe operatii la spate si s-a confruntat din nou cu probleme lombare inaintea accidentului de marti. Ultima sa victorie dateaza din octombrie 2019, o eternitate pentru cel care a dominat cu autoritate acest sport, o lunga perioada de timp. Palmaresul sau aproape fara egal include 15 titluri de Grand Slam, cu trei mai putine decat mentorul sau Jack Nicklaus, si 82 de titluri PGA, un record pe care il imparte cu compatriotul sau Sam Snead.

Cu toate acestea, atunci cand a revenit in competitie, in ianuarie 2018, dupa mai multe incercari esuate si patru operatii la spate, Woods a avut mari indoieli. Incapabil sa mearga o vreme, prabusit in adancurile clasamentului mondial, deprimat, el a luat in calcul o incheiere a carierei. Considerat jucatorul care a dus golful intr-o noua dimensiune, Tiger Woods a aterizat in lumea acestui sport la mijlocul anilor 1990 si a trezit un interes extraordinar chiar de la inceput, gratie jocului sau agresiv si a pasiunii pe care nu ezita sa o exprime. Fenomen de precocitate, el a devenit cel mai tanar castigator al Mastersului, cel mai tanar numar unu mondial si cel mai tanar jucator de golf care a castigat 50 de turnee in circuitul nord-american. Intre 1996 si 2008, Woods a dominat categoric acest sport, cucerind 14 titluri de Mare Slem.

Insa, incepand din 2009, el s-a confruntat cu probleme pe plan personal, dupa dezvaluirea numeroaselor sale infidelitati, care au dus la despartirea de sotia sa, modelul suedez Elin Nordegren, cu care are doi copii. Conform unor dezvaluiri ale revistei "National Enquirer", Tiger Woods a avut relatii cu 121 de femei diferite in timpul casniciei cu Elin Nordegren, multe dintre ele actrite in filmele pentru adulti. Divortul a fost unul specatculos din punct de vedere financiar, cei doi soti impartindu-si sume fabuloase, de ordinul sutelor de milioane de dolari. In urma acestui imens scandal, imaginea sa a fost puternic afectata, insa americanul nu a renuntat, iar in 2013 reuseste sa devina din nou cel mai bine platit sportiv din lume, potrivit revistei Forbes, care estimeaza ca Woods a adunat peste 1,5 miliarde de dolari de la debutul sau ca profesionist, in 1996.

Au urmat apoi problemele fizice care i-au perturbat cariera campionului din Statele Unite. El a efectuat prima dintre cele patru operatii la spate in 2014. Afectat de aceasta noua lovitura, Woods incepe sa alimenteze din nou prima pagina a presei de scandal, fiind arestat dupa ce a adormit la volanul masinii sale, sub influenta unui cocktail de droguri si antidepresive, intr-o seara de mai din 2017, in Florida. "Tigrul" a trecut insa si peste acest episod, reusind sa se ridice din nou si sa castige in 2019 al cincilea Masters din cariera sa. Insa, anul trecut in ianuarie, a fost operat din nou la spate, pentru a-si fi indepartat un fragment de disc, care ii afecta un nerv. Nicio data nu a fost fixata pentru revenirea sa in circuitul profesionist, care ramane acum in suspans. Politia californiana a precizat ca nu s-a gasit "nicio dovada" care sa sugereze ca Tiger Woods conducea sub influenta drogurilor, medicamentelor sau alcoolului in momentul accidentului de marti dimineata.