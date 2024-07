Scandal imens în Italia: O turistă a mimat un act sexual cu statuia lui Bacchus din Florența

O turistă fotografiată în timp ce mima un act sexual cu statuia lui Bacchus a stârnit scandal la Florența. Unii au cerut arestarea femeii, în timp ce alții au militat pentru înăsprirea regulilor care îi vizează pe turiști. Florența este una dintre cele mai importante destinații turistice din lume.

Fotografiile au fost distribuite pe Welcome To Florence, un popular cont de socializare. Turista care apare în imagini mimează un act sexual și chiar sărută statuia, potrivit BBC. Incidentul a avut loc noaptea și a stârnit indignarea localnicilor. Unii au vorbit despre grosolănie, barbarie și au solicitat verificări stricte, amenzi uriașe și toleranță zero. De asemenea, unii au cerut arestarea femeii. „Acesta este rezultatul anilor de încercări de a transforma Florența în Disneyland", a spus un utilizator.

Statuia lui Bacchus, aflată lângă faimosul Ponte Vecchio, este o replică modernă a lucrării din secolul al XVI-lea a sculptorului Giambologna. Originalul este păstrat în muzeul Bargello din apropiere. Florența este una dintre cele mai importante destinații turistice din lume. În 2023, aproximativ 1,5 milioane de turiști au vizitat orașul care are o populație de doar 382.000 de oameni.