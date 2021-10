Studiu care arată că mașinile electrice "consumă" mai mult decât cele pe benzină. In viitor pretul la curent va crește iar la benzină va scădea!

Un studiu care cuprinde gama de costuri asociate cu trecerea de la automobile propulsate de benzină la vehicule electrice (VE/EV - Electric Vehicles) a fost făcut public pe 21 octombrie de firma de consultanță Anderson Economic Group.

Pornind de la prețul benzinei din Michigan, unde are sediul firma, studiul afirmă că "prețul direct pentru a conduce 100 de mile (160 km) într-un vehicul cu ardere internă (VAI) este între $8 și $12, pe când într-un vehicol electric (VE) este între $12 și $15." Sună alarmant și rezultă că, indiferent de situație, costă mai mult să alimentezi cu electricitate decât cu benzină.

"Încărcarea fără vreo problemă a unui VE rămâne un vis prea îndepărtat pentru cei mai mulți. Schimbarea infrastructurii de transport din lume cere un timp îndelungat și este dificilă. Exemplele citate în lucrare de stații de încărcare defecte sau care nu funcționează din alte motive sunt reale. Lucrarea îi reprezintă mai bine pe cei care nu sunt capabili să încarce acasă și pentru care VE vin cu necazuri care nu se regăsesc la vehiculele pe benzină.", se arata in studiu care mai apreciaza: "In viitor curentul electric se va scumpi, conform prognozelor, in vreme ce benzina se va ieftini odata cu renuntarea la automobilele cu ardere interna".