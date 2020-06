Un video în care CTP explică de ce a fost dezamăgit de primul său contact sexual a devenit viral: „Trebuia să fie un soi de dezlănţuire de energii cosmice"

Un interviu video cu gazetarul Cristian Tudor Popescu realizat de Emil Hurezeanu în vechea sa emisiune de la Antena 1, „România mea“, a devenit viral. CTP explica în filmarea din 2004 de ce a fost dezamăgit de primul act sexual.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a iscat controverse după ce s-a implicat în dezbaterea privind educaţia sexuală în şcoli, susţinând în emisiunea „Cap Limpede", de la Digi 24, că „fetele care se masturbează clitoridian în adolescenţă ar trebui să ştie că e posibil să li se deformeze centrul sexual de pe scoarţă, în aşa fel încât să nu mai fie satisfăcute de relaţiile sexuale normale".

Gazetarul a fost intens criticat şi ridiculizat pentru afirmaţiile sale. În acest context, un interviu video din 2004 realizat de jurnalistul Emil Hurezeanu în emisiunea „România mea", de la Antena 1, cu CTP invitat special, a devenit viral. În cadrul discuţiei, gazetarul a mărturisit de ce a fost dezamăgit de primul său act sexual: i s-a părut „prea simplu şi străin".

„Să ştiţi că eu am avut întotdeauna o problemă, nu numai cu capitalismul, cu viitorul şi cu civilizaţia contemporană. Când aveam patru sau cinci ani, când începusem să percep lumea, oamenii mi se păreau ciudaţi. Eu am avut foarte multă vreme această senzaţie acută a ciudăţeniei: de ce au două mâini, de ce au 10 degete, de ce au simetrie axială, verticală...", spune CTP. „Ca şi când i-aţi vedea cu ochiul unui extraterestru", intervine Emil Hurezeanu. Continuă CTP: „Domnule, puteţi să râdeţi, dar eu am avut această relaţie... mi-era jenă de ea, de... cum să spun, îmi gândeam această percepţie ca pe un lucru ruşinos, ca pe o infirmitate sau ca pe o rană pe care trebuie s-o ascund. Nu o făceam în niciun fel cunoscută, dar o aveam. Contactul sexual, de pildă. Când am văzut cum este el, mi s-a părut în primul rând dezamăgitor. În capul meu era ceva... trebuia să fie un soi de dezlănţuire de energii cosmice, o....cum să spun?! Un lucru mult mai complicat. Mi s-a părut prea simplu şi atât de străin", a mărturisit Cristian Tudor Popescu.

Intervine Hurezeanu: „Şi aţi tras concluzia precum Immanuel Kant, care a avut primul act sexual spre bătrâneţe, împins de prietenii şi de colegii lui: «Mişcările sunt ridicole. Durează puţin şi sunt ridicole»".

„Da. Bine, Kant avea tot felul de idei în legătură cu asta, el voia să-şi păstreze toate fluidele în corp. Deci nu numai sperma, ci şi transpiraţia. Da, da, se ferea să transpire", continuă CTP.

CTP: Mi-am găsit beleaua cu declaraţiile astea!

Cristian Tudor Popescu a oferit explicaţii în legătură cu afirmaţiile sale despre educaţia sexuală în şcoli şi masturbarea la adolescenţi, într-un interviu pentru Libertatea.

„Să se documenteze mai bine distinsele (n.r. - specialistele). În primul rând, unele au priceput că e vorba de o afectare morfologică a clitorisului, ceea ce e o prostie. Deci organul sexual al omului este creierul, nu organele reproductive, ci creierul. Acela este organul sexual, acolo, în hipotalamus şi în amigdală. Să se mai documenteze puţin în legătură cu asta. Iar ceea ce spun eu este un fenomen constatat cu o anume frecvenţă în legătură cu astfel de practici în timpul adolescenţei. El este legat de alte statistici, pe care, dacă vreţi, le aducem în discuţie", a declarat CTP.

De asemenea, gazetarul a subliniat că susţine educaţia sexuală în şcoli. „Eu sunt pentru educaţia sexuală în şcoli. O logică simplă spune că eu vreau mai mult decât educaţie sexuală în şcoli. Deci sunt pentru desfăşurarea acestor cursuri. Nu împotrivă şi nici cu acordul părinţilor, după cum am spus, că nu părinţilor le-aş cere acordul. Mi-am găsit beleaua cu declaraţiile astea!", a completat Cristian Tudor Popescu.