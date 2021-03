Anchetă penală în curs în scandalul pacienţilor cu COVID-19 sedaţi şi legaţi de pat la un spital din Sibiu

Inchiderea scolilor, presiunea economica, intreruperea furnizarii serviciilor medicale, sarcina, precum si decesul parintilor din cauza pandemiei expun fetele cele mai vulnerabile unui risc crescut de casatorie timpurie, se arata in raportul "Covid-19: A threat to progress against child marriage/ Covid-19: o amenintare pentru progresele realizate in combaterea casatoriilor timpurii", publicat luni de UNICEF.