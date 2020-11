Cum functiona "fabrica de permise" de la Suceava. Simpla mentionare a numelui unui candidat presupunea ca urma sa dea mita

Procurorii DNA si ofiterii DGA au descoperit aproape 2 milioane de euro in urma perchezitiilor desfasurate joi, 26 noiembrie, la angajatii de la Serviciul Permise si Inmatriculari Suceava si la alte persoane implicate intr-o larga retea de coruptie.

Potrivit declaratiilor oficiale ale investigatorilor implicati in ancheta, spaga pretinsa pentru eliberarea in mod ilegal a unui permis auto era cuprinsa intre 5.000 si 7.000 de euro.

Anchetatorii sustin ca, de mai multi ani, la Suceava functioneaza "un fel de asociatie familiala unde angajatii de la Serviciul Permise si Inmatriculari si politistii de la Inspectoratul Judetean de Politie fie inlesnesc obtinerea permiselor si inmatricularilor, fie fac trafic de influenta pentru diverse". Anchetatorii sustin ca toate persoanele vizate au obtinut sume importante de bani din aceste spagi pe care nu le pot justifica.

Modul de functionare al acestui grup s-ar fi axat in primul rand pe coordonarea si planificarea activitatii de examinare practica a candidatilor intr-o asemenea maniera incat sa asigure promovarea contra unor sume de bani cuprinse intre 300-1500 euro la traseu, 3.000-6.000 euro la examinarea teoretica.

"Concret, persoanele care nu aveau acces direct la examinatori, in cazul in care doreau sa le fie facilitata promovarea probei practice pentru un anumit candidat, trimiteau in dimineata zilei de examinare sau anterior, numele persoanelor care urmeaza sa sustina proba practica pentru permisul de conducere, insotite de o copie/fotografie a cartii de identitate.

Ulterior, un angajat al serviciului permise - S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava centraliza datele acestor persoane si, dupa imprimarea efectiva a tabelelor cu programarea, de catre unul din sefii Serviciului, se deplasa in biroul agentilor de politie unde se desigilau plicurile in vederea identificarii atat a persoanelor cu privire la care a primit datele, cat si cu privire la identitatea lucratorului de politie care il va examina.

Dupa identificare, se lua legatura cu examinatorul caruia i-a fost repartizat candidatul. In cazul in care examinatorul se afla in aceeasi incapere, angajatul de la serviciul permise ii comunica in mod direct numele candidatului si ii facea o scurta prezentare a persoanei acestuia, oferindu-i detalii referitoare la filiera din partea careia vine, unde locuieste acesta, daca aptitudinile sale referitoare de conducerea autovehiculului sunt corespunzatoare, s.a.

In cazul in care se afla in teren, examinatorul primea datele cu privire la candidat prin mijloace de comunicare cat mai conspirate, respectiv prin intermediul diferitelor aplicatii telefonice.

Simpla mentionare a numelui unui candidat presupunea automat faptul ca acesta urma sa remita o suma de bani cu titlu de mita (care nu era standardizata, ci varia, in functie de profilul candidatului)", se arata in raportul DNA.

In ceea ce priveste cel de-al doilea palier infractional, in legatura cu inmatricularea autoturismelor, membrii grupului urgentau/facilitau/asigurau fara programare, in schimbul unor sume de bani cuprinse intre 200-1.000 euro, omologarea/verificarea R.A.R. precum si inmatricularea provizorie si definitiva a autoturismelor.

"Practic, acestia, in timp, si-au facut chiar un "renume" in sensul ca puteau facilita cu succes omologarea/verificarea R.A.R. precum si inmatricularea provizorie si definitiva a autoturismelor, cu complicitatea unor functionari publici, contra unor sume de bani, cu atributii in ceea ce priveste aceste activitati (ingineri RAR precum si agenti de politie, respectiv, ofiteri de politie cu atributii de aprobare a documentelor din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava)

Urmare a acestor demersuri, omologarea/verificarea tehnica, respectiv inmatricularea autoturismelor erau realizate rapid fara a mai fi nevoie de programare, iar in unele cazuri, chiar in conditiile in care documentele nu erau complete sau nu erau in regula ori autoturismele prezentau defectiuni tehnice majore", mai transmite DNA.