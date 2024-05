Sute de cetățeni au salvat un canadian care urma sa fie eutanasiat forțat pentru că "era prea sărac"! VIDEO

Sute de cetățeni au intervenit și au oprit încercările regimului Trudeau de a eutanasia un canadian considerat "prea sărac" de către stat și introdus în programul MAID (asistență medicală pe moarte) din Canada.

Amir Farsoud, un canadian, se confrunta cu datorii tot mai mari și suferea de dureri puternice de spate. El a fost presat să accepte să fie eutanasiat pentru a diminua povara asupra statului. Farsoud, spune că s-a simțit constrâns să fie ucis din cauza perspectivei de a rămâne fără adăpost ca urmare a eșecului serviciilor sociale din Canada de a-l ajuta. El urma să fie executat luna aceasta, după ce a primit una dintre cele două semnături ale medicilor necesare pentru a fi acceptat în programul MAID.

Cu toate acestea, datorită faptului că situația sa a primit atenția presei din Canada, o persoană anonimă a inițiat o pagină GoFundMe în onoarea sa. Aceasta i-a permis să strângă peste 60.000 de dolari, ceea ce i-a permis lui Farsoud să obțină o nouă locuință și să scape de programul de eutanasiere. Farsoud a spus că nu a preferat să-și pună capăt vieții atunci când a cerut eutanasia. El a declarat pentru City News: "Nu vreau să mor, dar nu vreau să fiu un om al străzii mai mult decât să mor. Nu este prima mea alegere".

El se bazează pe serviciile sociale pentru a-l sprijini, dar suma pe care o primește este atât de insuficientă încât are doar 7 dolari pe zi pentru mâncare și aproape nimic pentru chirie. El a luat decizia de a solicita MAID după ce casa de locuit pe care o împarte cu alte două persoane a fost scoasă la vânzare. Bărbatul în vârstă de 54 de ani a susținut că probabil ar fi murit oricum pe străzi din cauza durerii sale cronice îngrozitoare de spate, așa că a decis să aleagă calea simplă spre moarte. "Știu că, în starea mea actuală de sănătate, oricum nu aș supraviețui. Nu ar fi deloc demn să aștept, așa că, dacă acestea devin cele două opțiuni ale mele, este destul de simplu", a spus el.

Durerile de spate ale lui Farsoud au început în urmă cu câțiva ani, când un accident l-a lăsat în imposibilitatea de a duce o viață normală. În cuvintele sale, rutina zilnică era "îngrozitoare, inexistentă și teribilă". Nu fac nimic altceva decât să gestionez durerea". El a susținut că, în ciuda suferinței sale, nu ar fi "nici măcar pe aproape" de a lua în considerare eutanasia dacă ar avea un loc de trai fiabil și accesibil.

Din fericire, viața lui Farsoud a fost salvată după ce povestea sa a atras atenția, iar o femeie pe nume Effie C a creat un GoFundMe pentru el. Cei 60.000 de dolari au fost suficienți pentru a-i cumpăra un acoperiș deasupra capului și pentru a-l convinge să nu-și pună capăt zilelor. "Sunt o persoană diferită. Prima dată când am vorbit, nu aveam decât întuneric, mizerie, stres și disperare. Acum am tot contrariul acestor lucruri", a declarat Farsoud.