Cutremur în dosarul lui Liviu Dragnea! Încă o condamnare șoc: Decizia este definitivă

Viitorul sună rău pentru Liviu Dragnea. Una dintre complicele acestuia din Dosarul Bombonica a mai încasat o condamnare. Dosarul e în legătură strânsă cu cel al Angajărilor fictive de la Directia Copilului Teleorman, in care fostul lider PSD a primit 3 ani si jumatate de inchisoare.

Directorul executive al DGASPC Teleorman, Rodica Milos, a primit 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intellectual, decizia celor de la Curtea de Apel București fiind definitivă Instanta a admis apelul declarat de procurorii DNA in acest caz. Initial, Tribunalul Teleorman o condamnase pe fosta directoare la o amenda penala de 500 de lei pentru infractiunea de fals intelectual.

Este a doua decizie de condamnare definitiva primita de Rodica Milos in ultima luna. Femeia a mai fost condamnata in dosarul Angajarilor fictive - Liviu Dragnea la 3 ani cu suspendare pentru abuz in serviciu.

Milos a fost gasită vinovata ca a falsificat un raport de evaluare a performantelor profesionale in cazul Adrianei Botorogeanu, una dintre secretarele PSD, care erau angajate fictiv in cadrul DGASPC Teleorman.

Cazul are legatura stransa cu dosarul Liviu Dragnea - Angajarile fictive de la DGASPC Teleorman. In timp ce la Tribunalul Teleorman s-a judecat falsul intelectual, la Inalta Curte s-a judecat abuzul in serviciu, anunță ziare cum.