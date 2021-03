Fost șef al Poliției Române prins la furat în timp ce investiga marile fraude!

Raportul autoritatilor britanice, in ceea ce priveste efectele si starea de sanatate a persoanelor vaccinate anti-COVID, arata ca au existat mai multe cazuri de tulburari de coagulare la persoanele vaccinate cu serul produs de Pfizer comparativ cu cei vaccinati cu doze AstraZeneca. De altfel, in cazul ambelor vaccinuri, numarul acestor episoade este mult mai mic comparativ cu numarul obisnuit al acestor cazuri.

Publicatia independenta Novaia Gazeta - specializata in anchete jurnalistice - a declarat luni ca o substanta chimica necunoscuta a fost deversata la intrarea in sediul redactiei din Moscova.

In istoria ultimilor ani sunt o serie de momente care au creat falii in zona culturala, in cea denumita a intelectualilor publici. In cronologia despartirii apelor probabil anul 2012 este anul in care are loc un adevarat cutremur.