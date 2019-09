Ministrul Razvan Cuc doreste sa deschida cu orice pret circulatia pe segnmentul de autostrada Lugoj-Deva (lotul 3), chiar daca pretul - pe langa sumele uriase de bani - ar putea fi punerea in pericol a sigurantei rutiere, generand alunecari de teren majore in zona traficata de autoturisme si camioane de mare tonaj.

Inca in stadiul de constructie, deja au aparut fisuri majore. Nu numai in asflat, ci si in drumurile tehnologie alturate, dar si in debleu, in zonele care ar fi trebuit sa fie intarite pentru a suporta traficul auto crescut si gabaritul camioanelor de transport marfuri. Cum se vede si in imaginile alturate, fisurile sunt deja importante si se maresc de la o zi la alta. Ministrul a tot dat vina pe constructorul spaniol, a amenintat cu rezilierea contractului, dar mai apoi a vanturat raspunsul ca aceste semne nu sunt importante si ca nu vor avea impact major asupra constructiei.

Dar dupa cum se vede deja in fotografii, pe langa fisuri, in debleu, prin vegetatie se obserava aparitia papurei. Asta imseamna ca e apa in terasament, ca papura creste doar im zone cu umezeala ridicata. Iar acolo unde e apa, solul devine instabil, predispus alunecarilor de teren. Alunecari semnalate de fisuri de peste 1 cm latime si care continua sa se largeasca. Fotografia noastra este la Km 57+100

Ministrul Cuc, desi stie problemele reale ale lotului 3 Lugoj-Deva, continua sa minta ca se poate deschide circulatia pana la sfarsitul lunii septembrie. Permanent a lasat sa se inteleaga ca sunt doar niste probleme minore, care pot fi rezolvate de CNAIR prin forte proprii (garduri, decolmatari de santuri, corectii de marcaje). Nici o clipa nu a spus insa adevarul despre problemele grave (terasamente instabile, saturate de apa si executate cu materiale proaste). Ceea ce este foarte grav si pune in pericol siguranta soferilor si pasagerilor. O alunecare de teren majora se poate solda cu accidente grave, cu un numar foarte mare de victime, morti si raniti.