Românii sunt disperați de apropierea unui nou tsunami al prețurilor la energie. Mafia lui Burduja drenează bani europeni

Prețurile la electricitate sunt așteptate să crească din nou - după scoaterea plafonarii de la 1 iunie -, deși se află deja la un nivel ridicat față de alte state europene. Prețurile au început deja să crească la cei mai mulți furnizori variind intre 1,04-1,44 de lei/kwh.

Cu toate ca are un bazin hidrografic bogat si sunt suficiente hidrocentrale, eoliene, dar si putere instalata nucleara, România era oricum printre țările cu cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană - gratie politicii dusa de o garnitura de incompetenti de la Ministerul Energiei in functie cu ministrul Sebastian Burduja -, în condițiile în care energia care se vinde în Europa este oricum de cel puțin trei ori, iar în unele cazuri și de patru ori mai scumpă decât în SUA sau China. Asta pentru ca s-a renuntat in mare masura la centralele pe baza de carbune sau gaz metan, iar acum se gandesc sa le redeschida. Reamintim ca România, in guvernarea PNL s-a grabit sa inchida salba de centrale pe carbune, chiar inainte de a se definitiva proiectul european, ca o dovada de slugarnicie inimaginabilă. La fel cum, tot in guvernarile PNL si PSD s-au grabit ca dupa plafonare sa suporte deficitul pietei europene de vest de energie, in special termica, dar si electrica cu 15%.

România a continuat să se claseze în topul celor mai scumpe piețe de energie din Uniunea Europeană și în luna mai. Prețul mediu al energiei de pe piață pentru ziua următoare operată de OPCOM, cea mai importantă piață de energie autohtonă, a fost al patrulea cel mai ridicat preț din UE în mai și cel de-al treilea de la începutul anului până în prezent. Iar preturile vor creste in continuare. In loc sa se redechida centralele pe baza de carbune si sa se modernizeze cele hidroelectrice - sa nu mai vorbim de reactoarele nucleare - ministrul Burduja cere roamilor sa-si monteze panouri solare, desi statul subventioneaza la minim si preferential, nu exista o politica a prosumatorilor, ba, dimpotriva, interventia acestora in retea e limitata, iar pretul de achizitie de catre stat e subevaluat. In plus, expertii sustin ca reteaua nationala de transport abia mai rezista. Ca atare, s-a constituit o noua mafie in energie, urmasii "baietilor destepti", mafie patronata de Sebastian Burduja, care in realitate pune pe butuci sistemul energetic national pentru interese de clan.

Suveica plafonarii preturilor si noii baieti destepti din energie

Noile scumpiri care se profilează după ce statul nu va mai plafona prețurile imense ale energiei vor veni ca un tsunami asupra consumatorilor, adică a cetățeanului de rând. Disperați, românii caută soluții pentru a face economii la facturi, iar pe rețelele sociale se discută aproape obsesiv despre fel de fel de alternative. Insa miza mafiotilor sunt miliardele de euro atrase de pe piata europeana, ori bani de la buget, pentru asa-zisa modernizare energetica si asa-zisa independenta energetica, programe "de baza" ale minsitrului Burduja. In numai doi ani s-au evaporat 14 miliarde de euro, asa-numite investitii strategice, fara niciun rezultat concret. ba, dimpotriva, modernizarea retelei, asa cum spuneam, este inexistenta. Iar afacerile cele mai mari s-au facut in acest interval in zona plafonarii. Cu bani grei de la buget, cu comisioane intoarse masiv in off-shore-uri. Pe scurt, dealerii de energie ridicau artificial preturile la mximum, mult peste cota de plafonare, iar guvernul le platea diferenta. Dupa care noii baieti destepti din energie umpleau conturile guvernantilor ca sa prelungeasca plafonarea.

Lucrările de la Tarnița, Lapusesti stagnează. Centrala de la Iernut este lăsata să adune praful, cu toate că termenul de finalizare a construcțiilor a fost în 2019. Hidrocentralele de pe Jiu, desi finalizate în proporție de 90%, au fost abandonate. Minele de cărbune s-au închis una după alta, sub pretextul că energia regenerabila o să poată să preia din producție. Prețul energiei electrice nu este doar rezultatul pieței libere, ci și al unui joc perfid al marilor consumatori, care beneficiază de un sistem permisiv, legalizat prin complicitatea celor care ar trebui să reglementeze piața.

Organismele de reglementare și factorii de decizie tolerează această situație

În mod normal, fiecare consumator ar trebui să fie responsabil pentru prognoza propriului consum de energie, astfel încât producătorii și furnizorii să poată asigura un echilibru în Sistemul Energetic Național (SEN). Însă, marii consumatori, în special multinaționalele, fie își subestimează, fie își supraestimează consumul, provocând dezechilibre uriașe în piață. Aceste dezechilibre trebuie corectate rapid de furnizori și producători, ceea ce înseamnă costuri suplimentare, care, în loc să fie plătite de cei care le provoacă, sunt transferate către toți consumatorii. IMM-urile și cetățenii români devin, astfel, victimele unui mecanism prin care marile corporații își maximizează profitul, în timp ce micii antreprenori și familiile din România sunt obligați să suporte costurile unui sistem incorect.

Această realitate nu este un secret pentru autorități. De ani de zile, organismele de reglementare și factorii de decizie tolerează această situație, fie din incompetență, fie din complicitate. Legea actuală, în loc să responsabilizeze marii consumatori, le oferă un teren fertil pentru abuz. În prezent, doar cei cu branșamente de peste 1.000 kVA au obligația de a prognoza consumul, însă chiar și în aceste cazuri, prognozele sunt imprecise și lipsite de orice responsabilitate. De ce nu se schimbă nimic? Pentru că marii consumatori sunt adesea multinaționale cu influență economică și politică. Aceștia își permit să exercite presiuni și să blocheze orice inițiativă care le-ar reduce avantajele. Între timp, românii văd cum facturile cresc, IMM-urile își pierd competitivitatea, iar economia națională suferă.