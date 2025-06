Viitorul superinteligentei artificiale planetare este sumbru si va lua omenirea pe nepregatite in cativa ani

Viitorul apropiat va fi marcat de șomaj masiv, colaps financiar și un control digital fără precedent asupra populației, este concluzia unei analize care se bazează pe predicțiile recente ale liderilor din industria inteligenței artificiale și pe evoluțiile deja în curs în marile economii ale lumii.

Șeful Anthropic AI a declarat că în 2-3 ani, inteligenta artificială va genera un șomaj de cel putin 10-15%. Majoritatea șomerilor vor fi în rândul tinerilor care nu-si vor mai gasi joburi intrucat AI le va face cam pe toate din domeniul pregatirii lor, precizează Business Insider. Fenomenul va fi amplificat de alți factori structurali, se adaugă in analiză: îmbătrânirea populației, deficite fiscale uriașe și incapacitatea statelor de a susține modele sociale tradiționale. Asta înseamnă un singur lucru: că statele nu vor mai fi stabile financiar", avertizează Dario Amodei, detinatorul Antrhropic AI.

Cel mai îngrijorător avertisment vine însă în contextul implementării unui proiect masiv de supraveghere a populatiei în SUA. Compania Palantir, fondată de Peter Thiel - unul din principalii finantatori ai campaniilor lui Donald trump si JD Vance, a primit un contract mamut pentru crearea unei baze de date naționale integrate, capabilă să urmărească în timp real fiecare cetățean. Palantir mai are contracte si cu Pentagonul, dar si cu alte state pentru baze de date si transfer de informatii AI.

Baza de date SUA trebuie ca in viitorul apropiat comaseze absolut tot de la fiecare cetatean american in parte - documente, venituri, active, cheltuieli live, locație de la rețele mobile, documente medicale. Dar si analiză AI pe bază de date. Exact dupa modelul chinezesc care a fost prezentat pe larg in timpul pandemiei de mai multe publicatii din presa alternativa de peste ocean. Bloomberg avertizeaza ca in viitor fiecare stat va avea un singur AI personalizat, centralizat, care va sti in timp real ce face fiecare cetatean. Toate aceste AI-uri - dar de tip AGI (artificial general intelligence), cu mod de gandire uman dar de sute de ori mai inteligent) vor fi controlate de o singura structura globala, o superinteligență artificială.