A patra doză Covid: "Nu putem vaccina planeta la fiecare șase luni!" spune șeful Comitetului britanic pentru vaccinare

A patra doză Covid nu ar trebui oferită până când nu există mai multe dovezi legate de eficiența acesteia, a declarat șeful organismului britanic de vaccinare, care a avertizat că administrarea de rapeluri la fiecare șase luni nu este "sustenabilă".



Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, profesorul Sir Andrew Pollard, președintele Comitetului comun pentru vaccinare și imunizare (JCVI), a declarat că "trebuie să ne concentrăm pe cei vulnerabili" în viitor, mai degrabă decât să administrăm rapeluri tuturor persoanelor cu vârsta peste 12 ani. Sir Andrew a spus că nu are rost să încercăm să oprim toate infecțiile și că "la un moment dat, societatea trebuie să se deschidă". El a sugerat, de asemenea, că "dezinformarea" cu privire la riscurile vaccinului AstraZeneca - susținută de lideri europeni, printre care Emmanuel Macron, președintele Franței, și Angela Merkel, fostul lider al Germaniei - este "foarte probabil" să fi costat vieți în Africa.



Comentariile lui Sir Andrew vin în contextul în care Anglia și Țara Galilor se întorc la muncă după vacanța de sărbători și școlile încep să se întoarcă, pe fondul îngrijorărilor că acestea ar putea fi închise din cauza răspândirii variantei omicron. Miniștrii se vor întâlni pentru a finaliza planurile de menținere a economiei, a spitalelor și a școlilor în funcțiune prin accelerarea testelor pentru până la 10 milioane de lucrători "critici" prin intermediul angajatorilor lor. Până la 50% din personalul din unele servicii de primă linie, inclusiv din centrele de îngrijire și din poliție, a fost forțat să renunțe la muncă din cauza Covid.



Lipsa de personal a fost agravată de problemele legate de accesul la testele de flux lateral sau de obținerea rezultatelor PCR, ceea ce a întârziat revenirea la locul de muncă a oamenilor. Nadhim Zahawi, ministrul educației, a promis luni că rezervele de teste Covid vor fi "absolut disponibile" pentru școli, după ce au fost comandate 45 de milioane de kituri de testare. Acestea vor fi livrate în primele două săptămâni ale semestrului. Cu toate acestea, el s-a confruntat cu cereri din partea parlamentarilor conservatori și a părinților de a reduce autoizolarea copiilor de la școală la cinci zile, pentru a minimiza pierderile de învățare.



Boris Johnson a declarat luni că Marea Britanie "trebuie să rămână cu planul B", în loc să impună noi restricții. Cu toate acestea, el a avertizat că NHS se va confrunta cu presiuni "considerabile" timp de câteva săptămâni. Aceasta a venit în contextul în care Departamentul de Sănătate a raportat luni un număr suplimentar de 157.758 de cazuri, în creștere cu 44,6% într-o săptămână. Dar șefii din domeniul sănătății și oamenii de știință au sugerat că infecțiile ar fi putut atinge punctul maxim în Londra, deoarece numărul persoanelor internate în spital a scăzut cu 28%, ajungând la 314, față de 437 lunea trecută.



Vorbind pentru a marca prima aniversare a lansării vaccinului AstraZeneca în ianuarie anul trecut, Sir Andrew a spus: "Cel mai rău este absolut în spatele nostru. Trebuie doar să trecem de iarnă". El dorește ca închiderile să fie trecute în istorie, adăugând: "La un moment dat, societatea trebuie să se deschidă. Când ne vom deschide, va exista o perioadă cu o creștere a infecțiilor, motiv pentru care iarna nu este probabil cel mai bun moment. "Dar aceasta este o decizie pentru factorii de decizie politică, nu pentru oamenii de știință. Abordarea noastră trebuie să se schimbe, să ne bazăm pe vaccinuri și pe rapeluri. Cel mai mare risc este în continuare cel al celor nevaccinați."



Sir Andrew a avertizat împotriva urmării orbești a Israelului și a Germaniei, care au dat undă verde unui al doilea set de rapeluri pentru toate persoanele de peste 60 de ani. "Viitorul trebuie să se concentreze pe cei vulnerabili și să le pună la dispoziție rapeluri sau tratamente pentru a-i proteja", a spus el. "Știm că oamenii au anticorpi puternici timp de câteva luni după a treia vaccinare, dar sunt necesare mai multe date pentru a evalua dacă, când și cât de des vor avea nevoie de doze suplimentare cei vulnerabili".



Vaccinurile pot fi adaptate rapid pentru a lupta împotriva noilor variante, dar a spus el: "Nu putem vaccina întreaga planetă la fiecare patru-șase luni. Nu este sustenabil și nici accesibil. În viitor, trebuie să îi vizăm pe cei vulnerabili". Sir Andrew a lăsat puține îndoieli că el crede că dezinformarea despre vaccinuri răspândită de domnul Macron și doamna Merkel a costat vieți. Vaccinul AstraZeneca a fost suspendat în unele țări din cauza îngrijorărilor exprimate în Franța și Germania cu privire la eficacitatea sa asupra persoanelor de peste 65 de ani și la riscul de formare de cheaguri de sânge.



Sir Andrew a declarat: "Nu am avut nicio problemă: "Dezinformarea pune în pericol viețile oamenilor. Este foarte probabil ca oamenii să se îmbolnăvească grav și să moară din cauza dezinformării cu privire la vaccinuri. "Unele dintre aceste dezinformări au venit în mod intenționat din partea unor persoane care se opun vaccinării, iar altele au venit ca urmare a efectelor neintenționate ale unor comentarii ale politicienilor. Să spunem doar că comentariile făcute în Europa continentală au afectat oameni din Africa.