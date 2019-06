A renunțat la candidatură după ce a încasat ilegal pensia tatălui, decedat în urmă cu șapte ani

Candidata principalului partid conservator de opoziție, Noua democrație din Grecia, Tonia Moropoulou, a renunțat duminică la candidatura sa în alegerile din 7 iulie, în urma unui scandal referitor la primirea unei pensii necuvenite.

Mass-media din Grecia au dezvăluit că doamna Moropoulou a continuat să primească ilegal pensia tatălui său decedat, timp de șapte ani. Profesoară la Universitatea Tehnică Națională din Atena, aceasta a primit pensia tatălui ei, care a decedat în 1977, în temeiul legislației privind sprijinirea fiicelor necăsătorite ale funcționarilor publici decedați. Cu toate acestea, ca urmare a programelor de redresare economică implementate în Grecia începând cu anul 2010, pentru a face față crizei datoriilor din țară, legea a suferit schimbări, astfel încât doamna Moropoulou și alte câteva mii de femei nu mai au dreptul la astfel de ajutoare. În ciuda noilor prevederi legale, domnia sa a continuat să primească subvenția respectivă până acum doi ani, ca urmare a unei greșeli birocratice. În scrisoarea sa de demisie către liderul partidului ND, Kyriakos Mitsotakis, doamna Moropoulou a afirmat că nu și-a dat seama că nu mai este beneficiar al sumei respective, deoarece fondul de pensii a continuat să facă depozite. Datoria acesteia la bugetul de stat este de 71.000 de euro, potrivit reportajelor mass-media. Conform celor mai recente sondaje de opinie, ND are șanse mari să câștige alegerile din 7 iulie. Doamna Moropoulou a declarat că s-a retras din cursă pentru a nu dăuna șanselor partidului de a câștiga bătălia electorală. Într-un caz similar, în martie anul curent, candidata Myrsini Loizou a partidului de guvernământ SYRIZA, al stângii radicale, a renunțat să mai participe la alegerile pentru Parlamentul European, care au avut loc în luna mai, pe fondul protestelor publice, după ce a încasat ilegal pensia mamei sale decedate, mai mult de cinci ani. Doamna Loizou a susținut că a notificat autoritățile despre moartea mamei sale în 2007, totuși, din motive birocratice, pensia a continuat să fie depusă în contul său bancar până în anul 2012.