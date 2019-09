Americanii au ucis, din greseala, zeci de civili intr-un atac cu drona

Un atac american cu drona destinat unei ascunzatori a Statului Islamic din Afganistan a ucis cel putin 30 de civili care se odihneau pe un camp dupa munca, au declarat joi oficiali afgani.

Atacul, care a avut loc miercuri noaptea, a mai ranit 40 de oameni, dupa ce a luat ca tinta, in mod eronat, fermieri si lucratori care tocmai terminasera de cules muguri de pin in zona muntoasa Wazir Tangi din provincia estica Nangarhar.

"Muncitorii aprinsesera un foc si stateau in jurul acestuia, cand au fost luati la tinta de o drona", a declarat liderul de trib Malik Rahat Gul, prin telefon, din Wazir Tangi.

Ministerul afgan al Apararii si un oficial american in Kabul au confirmat atacul cu drona, dar nu au comunicat detalii referitoare la victimele civile, potrivit Reuters.

"Fortele americane au efectuat un atac cu drona impotriva teroristilor Da'esh (Statul Islamic) din Nangarham. Cunoastem acuzatiile legate de uciderea unor non-combatanti si colaboram cu oficialii locali pentru a stabili faptele", a declarat colonelul Sonny Leggett, purtator de cuvant al Fortelor SUA in Afganistan.

Aproximativ 14.000 de soldati americani se afla in Afganistan, oferind instruire si consultanta fortelor afgane de securitate si efectuand operatiuni impotriva insurgentilor Statului Islamic si miscarii talibane.

Haidar Khan, proprietarul fermei de pini, a declarat ca aproximativ 150 de lucratori se aflau la recoltat, iar unii dintre ei sunt inca dati disparuti, altii sunt morti sau raniti.

Un supravituitor al atacului a spus ca circa 200 de muncitori dormeau in cinci corturi langa ferma, cand a avut loc atacul.

Nemultumiti de atac, unii locuitori din provincia Nangarhar au solicitat scuze si despagubiri banesti din partea guvernului american.

"Astfel de greseli nu pot fi justificate. Fortele americane trebuie sa realizeze ca nu pot castiga razboiul omorand civili nevinovati", a declarat Javed Mansur, locuitor in orasul Jalalabad.

Grupuri de localnici au protestat joi dimineata, in timp ce ajutau la caratul victimelor in Jalalabad, iar apoi la locul de inmormantare.

Attaullah Khogyani, un purtator de cuvant al guvernatorului provinciei, a spus ca atacul aerian a avut ca tinta militanti ai Statului Islamic care se folosesc deseori de ferme pentru antrenament si recrutare, dar ca a lovit civili nevinovati.

Luptatorii jihadisti ai Statului Islamic au patruns in Afganistan in 2014, iar de atunci au ajuns in est si nord, unde se lupta cu fortele Guvernului, ale SUA si cu talibanii.

Numarul exact al luptatorilor Statului Islamic este dificil de calculat, dar armata SUA il estimeaza la circa 2.000.

Intr-un incident separat, cel putin 20 de oameni au murit joi intr-un atac sinucigas cu bomba efectuat de talibani in provincia sudica Zabul.

Sute de civili au fost ucisi in lupte din Afganistan, dupa esuarea negocierilor de pace dintre SUA si talibani. Talibanii l-au avertizat pe presedintele Donald Trump ca va regreta decizia de a se retrage de la discutiile care ar fi putut conduce la un acord politic care sa opreasca razboiul din ultimii 18 ani.

Potrivit Natiunilor Unite, aproape 4.000 de civili au fost ucisi sau raniti in prima jumatate a acestui an.