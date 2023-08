Armata ucraineană are un nou purtător de cuvânt transsexual!

Un jurnalist transgender din Statele Unite este acum purtător de cuvânt oficial al Forțelor de Apărare Teritorială ale Forțelor Armate Ucrainene, anunță publicația americană Newsweek și publicația ucraineană Kyiv Post.

Kyiv Post a scris joi pe Twitter că Sarah Ashton-Cirillo "a devenit unul dintre purtătorii de cuvânt ai Forțelor de Apărare", iar activitatea sa pentru Ucraina a fost curând lăudată în declarații ale Ministerului ucrainean al Apărării și ale lui Hanna Mailar, un ministru adjunct ucrainean al apărării.

"După ce am fost în Ucraina timp de aproape 520 de zile, într-o varietate de capacități atât civile, cât și militare, mai mult decât orice am ajuns să apreciez puterea și rezistența poporului ucrainean", a declarat Ashton-Cirillo pentru Newsweek într-un e-mail.

"În ultima lună, pe măsură ce rolul meu a evoluat de la soldat de infanterie în linia zero la una dintre vocile publice ale Forțelor Armate ale Ucrainei, am devenit din ce în ce mai recunoscătoare pentru această putere", a mai spus „femeia".

Ashton-Cirillo a sosit în Ucraina în martie 2022, la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin și-a început invazia țării în luna februarie a aceluiași an. Inițial, a lucrat în țară ca reporter, ceea ce a determinat USA Today să o/îl numească "primul corespondent de război din lume deschis transgender". Cu toate acestea, după ce a fost martor/ă directă a războiului, s-a înrolat în Forțele Armate ale Ucrainei și a lucrat ca medic de război.

În timpul unui interviu cu CBS News în februarie 2023, Ashton-Cirillo a dezvăluit că unitatea ei/lui a fost implicată într-o încăierare mai devreme în acea zi. Unitatea a suferit pierderi, în timp ce Ashton-Cirillo a spus că a fost lovit/ă de fragmente de obuze, provocându-i răni la mână și la față.

Ashton-Cirillo continuă să servească în calitate de sergent în cadrul armatei ucrainene și începuse deja să lucreze pentru Forțele de Apărare Teritorială ca prezentatoare a emisiunilor în limba engleză "Ukraine in the Know" și "Russia Hates the Truth".

"Niciodată nu am fost atât de onorată încât să citesc declarațiile duble publicate de Ministerul Apărării din Ucraina și de ministrul adjunct al apărării Hanna Maliar cu privire la munca mea în numele victoriei", a scris Ashton-Cirillo pe Twitter joi. "Acest sprijin oficial pentru serviciul meu în Ucraina, făcut într-o manieră atât de rapidă și publică, este umilitor și validant în moduri pe care nu voi putea niciodată să le descriu în mod corespunzător."

Reacții acide de la Moscova, laude de la Kiev

După ce vestea noului rol al lui Ashton-Cirillo a generat comentarii negative din partea unor bloggeri ruși, sergentul a fost apărat de ucraineni proeminenți. Printre aceștia s-a numărat și Inna Sovsun - un membru al parlamentului ucrainean - care a felicitat-o pe Ashton-Cirillo și, în același timp, i-a atacat pe cei care o contraziceau.

"@SarahAshtonLV este o femeie curajoasă care apără #Ucraina! Ea merită respect & mulțumiri! Sarah, te felicit pentru poziția de purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Teritorială ale Forțelor Armate Ucrainene!", a scris Sovsun pe Twitter. "Ura din partea propagandei rusești este o dovadă că faci totul bine!"

Ashton-Cirillo a abordat, de asemenea, reacția rapidă pe care a primit-o din partea unor surse rusești cu privire la rolul său de purtător de cuvânt în e-mailul trimis către Newsweek.

"Când postul de televiziune rusesc Channel One și o multitudine de pagini Telegram ghidate de Kremlin, care însumează milioane de persoane, au raportat că am fost numită purtător de cuvânt oficial în limba engleză al Forțelor de Apărare Teritorială ale Ucrainei, răspunsul cabalei de la Moscova a fost, așa cum era de așteptat, veninos și dur", a scris ea.

Ashton-Cirillo și-a continuat mesajul subliniind sprijinul pe care l-a primit din partea lui Mailar, a comandanților săi direcți, a colegilor săi de la Studiourile Media ale Forțelor de Apărare Teritoriale și a Ministerului ucrainean al Apărării. A abordat, de asemenea, faptul că a fost atacată online pentru identitatea ei de „femeie" transsexuală.

"O parte din narațiunea folosită împotriva mea de către criminalii de război propagandiști din Rusia s-a concentrat pe identitatea mea. Aceasta este o linie de atac ridicolă, deoarece în Ucraina nu luptăm pentru toleranță sau acceptare pentru grupuri selecte de persoane, ci pentru libertate și eliberare pentru toți oamenii", a declarat Ashton-Cirillo. "Acesta este un concept la care întreaga lume va fi martoră la revenirea Ucrainei la granițele sale din 1991 și la punerea în aplicare a formulei de pace în 10 puncte a președintelui Zelenski".