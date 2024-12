Asta e America dictatorilor globalisti, fără nicio jenă: Preşedintele Joe Biden și-a grațiat propriul fiu, pe Hunter Biden

Preşedintele Joe Biden a anunţat că l-a graţiat pe fiul său Hunter Biden, care a fost condamnat în cursul acestui an pentru infracţiuni federale legate de arme şi neplata taxelor, informează CNN.

„Astăzi, am semnat o graţiere pentru fiul meu Hunter. Din ziua în care am preluat funcţia, am spus că nu voi interveni în procesul decizional al Departamentului de Justiţie şi m-am ţinut de cuvânt chiar şi atunci când am văzut cum fiul meu a fost urmărit penal în mod selectiv şi nedrept", a spus Joe Biden într-o declaraţie publicată duminică de Casa Albă.

„În lipsa unor factori agravanţi (...), oamenii nu sunt aproape niciodată trimişi în judecată pentru infracţiuni grave doar pentru modul în care au completat un formular pentru arme. Cei care au întârziat să îşi plătească impozitele din cauza unor dependenţe grave, dar le-au plătit ulterior cu dobânzi şi penalităţi, primesc de obicei soluţii nepenale. Este clar că Hunter a fost tratat diferit", arată preşedintele american.

„Acuzaţiile din cazurile sale au apărut doar după ce mai mulţi dintre adversarii mei politici din Congres le-au instigat, ca să mă atace pe mine şi să se opună alegerii mele. Apoi, un acord de recunoaştere a vinovăţiei negociat cu atenţie, convenit de Departamentul de Justiţie, s-a destrămat în sala de judecată - mai mulţi dintre adversarii mei politici din Congres asumându-şi meritul pentru presiunile politice exercitate asupra procesului. Dacă acordul de recunoaştere a vinovăţiei ar fi avut loc, ar fi fost o rezolvare corectă şi rezonabilă a cazurilor lui Hunter", explică Joe Biden.

„Hunter a fost tratat diferit doar pentru că este fiul meu - şi asta este greşit. A existat un efort de a-l distruge pe Hunter - care a stat departe de dependenţe timp de cinci ani şi jumătate, chiar şi în faţa atacurilor neîncetate şi a urmăririi selective. În încercarea de a-l distruge pe Hunter, au încercat să mă distrugă şi pe mine - şi nu există niciun motiv să cred că se vor opri aici. Destul este destul", spune şeful Casei Albe.

„Sper că americanii vor înţelege de ce un tată şi un preşedinte ar ajunge la această decizie", a adăugat în final Joe Biden, care se pregăteşte de încheierea mandatului său prezidenţial la 20 ianuarie 2025.