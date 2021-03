Biden promite ca Putin ''va plati'' pentru ingerinta Rusiei in alegerile din SUA. Declara ca Putin este "un criminal"

Presedintele american Joe Biden a declarat ca seful statului rus Vladimir Putin "va plati" in curand pentru dirijarea eforturilor destinate sa incline balanta spre contracandidatul sau republican Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2020 din SUA, relateaza Reuters.

"El va plati un pret", a declarat Biden intr-un interviu difuzat miercuri de ABC News. Intrebat care vor fi consecintele, el a spus: "Veti vedea in scurt timp". Comentariile sale survin dupa ce un raport al serviciilor de informatii americane a confirmat marti vechi alegatii potrivit carora Putin s-ar fi aflat in spatele ingerintei Moscovei in alegerile din SUA, o acuzatie calificata de Rusia ca fiind fara fundament. In acelasi timp, Biden a spus ca "sunt zone unde este in interesul nostru comun sa lucram impreuna", cum ar fi reinnoirea acordului nuclear START. "Il cunosc relativ bine", a spus Biden, remarcand ca "cel mai important lucru cu liderii straini, din experienta mea, este doar sa-l cunosti pe celalalt".

"Am avut o convorbire lunga, il cunosc destul de bine", a explicat presedintele democrat, care afiseaza o mai mare fermitate fata de liderul de la Kremlin decat predecesorul sau Donald Trump. "La inceputul convorbirii i-am spus: 'Va cunosc si ma cunoasteti, asa ca daca ajung la concluzia ca ati facut asta, fiti pregatit' pentru consecinte", a spus el, fara sa precizeze daca facea aluzie la ingerinte sau la alte fapte reprosate de partea americana Moscovei, in special otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, iar apoi incarcerarea acestuia, potrivit AFP.

Despre Putin, Biden a declarat ca nu crede ca liderul rus are suflet. Intrebat daca crede ca Putin este "un ucigas", presedintele american a raspuns laconic: "Da, cred!". "Veti vedea in curand pretul pe care il va plati", a adaugat el. Rusia a denuntat miercuri raportul american care acuza Moscova de ingerinte in alegerile americane din 2020, afirmand ca nu exista nicio proba in acest sens.

Presedintele rus Vladimir Putin a stiut si probabil a coordonat un efort al Rusiei de manipulare a campaniei prezidentiale americane din 2020, in favoarea fostului presedinte Donald Trump, cu acuzatii "inselatoare sau lipsite de fundament" impotriva contracandidatului acestuia, Joe Biden, afirma un raport al Biroului Directorului pentru Informatii Nationale, transmite Reuters.

Raportul de 15 pagini subliniaza acuzatiile ca aliatii lui Trump au facut jocul Moscovei amplificind afirmatiile facute impotriva lui Biden de persoane din Ucraina care au legaturi cu Rusia, inainte de alegerile din 3 noiembrie. Democratul Biden l-a infrant pe Trump si a devenit presedinte pe 20 ianuarie. Agentiile de informatii au descoperit si alte tentative de a influenta alegatorii, intre care "o campanie de influentare pe mai multe directii" a Iranului, cu scopul de a reduce sprijinul pentru Trump. Presedintele Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear dintre Iran si puterile occidentale si a impus tarii noi sanctiuni.