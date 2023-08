Care sunt șansele unui tandem Trump/Kennedy pentru alegerile americane din 2024

Fostul strateg șef al Casei Albe, Steve Bannon, se așteaptă ca "furtuna de foc a războiului juridic să înceapă în primăvara anului viitor pentru fostul președinte". Bannon s-a referit la problemele juridice din ce în ce mai mari cu care se confruntă Donald Trump în acest moment.

Dacă Trump poate "trece prin acel foc", el poate obține "55% sau mai mult din țară". Și apoi, "dacă cumva ar funcționa că l-ai putea obține pe Kennedy ca contracandidat - și nu știu, asta este departe de a se putea întâmpla chiar și din punct de vedere tehnic, din cauza structurii partidelor democrat și republican și a accesului la vot și toate astea - ai putea obține chiar 60 la sută sau mai mult din țară și să câștigi o alunecare masivă de teren."

În timpul unuia dintre podcast-uri, dl Bannon a spus că fostul candidat la postul de guvernator al Arizonei, Kari Lake, era alegerea sa principală pentru funcția de vicepreședinte al lui Trump. Cu toate acestea, dacă ea nu ar fi disponibilă, "Kennedy ar fi o alegere excelentă". Lake are o părere bună despre RFK Jr. În iulie, ea a criticat persoanele care l-au numit pe domnul Kennedy "democrat MAGA", subliniind că "pur și simplu nu vor outsideri în mașinăria politică, nu vor outsideri care să vină în mlaștină, să dreneze mlaștina".

"Ei vor doar oameni pre-aprobați, controlabili, ușor de șantajat și ușor de mituit, cum ar fi Biden și întregul sistem de mlaștină de acolo." În afară de Bannon, mulți alți conservatori sunt deschiși la ideea unei provocări Trump/Kennedy pentru alegerile din 2024. Într-o postare pe rețelele de socializare din 29 aprilie, fostul consilier pentru securitate națională Michael Flynn a declarat că "începe să îi placă cu adevărat atitudinea acestui candidat la președinție", referindu-se la Kennedy.

Prezentatorul conservator de talk-show Steve Deace a declarat într-o postare din 6 aprilie pe rețelele de socializare că "atâta timp cât nu se va transforma în trans, un om cu un caracter înalt și curaj precum RFK Jr. va fi tentant". Agentul republican Roger Stone și-a extins, de asemenea, sprijinul pentru o provocare Trump/Kennedy. În ciuda sprijinului, Kennedy a respins posibilitatea de a face echipă cu Trump.

"Doar pentru a elimina orice speculație, SUB NICI O CIRCUMSTANȚĂ nu mă voi alătura lui Donald Trump pe un buletin electoral. Pozițiile noastre privind anumite probleme fundamentale, abordările noastre privind guvernarea și filosofiile noastre de conducere nu ar putea fi mai îndepărtate", a declarat Kennedy într-o postare din 10 mai pe rețelele de socializare.

Atât Donald Trump, cât și Robert Kennedy Jr. au numeroase asemănări. În primul rând, amândoi au fost ținta presei mainstream. Într-un interviu acordat Fox la sfârșitul lunii iulie, Kennedy a declarat că a fost "cu adevărat trântit într-un mod care cred că este fără precedent, chiar mai mult decât a fost trântit președintele Trump de către mainstream, de către presa corporatistă". În luna mai, The Washington Post a publicat un articol de opinie cu titlul: "Nu, nu, nu: "Numele lui este Kennedy. Campania sa este pentru Trump".

"Ca și Trump, Kennedy este dat la demagogie abilă, înșelând cu dezinvoltură cu convingerea unui spicher de adevăr ... Totuși, ceea ce îl face pe Kennedy să semene cel mai mult cu Trump este suprapunerea de conspirație și dispreț care nuanțează aproape tot ceea ce spune, neîncrederea distructivă în electoratul pe care încearcă să îl canalizeze", se spune în articol despre Kennedy.

Donald Trump a fost mult timp victima cenzurii, cel mai faimos exemplu fiind (fostul) Twitter care i-a cenzurat postările pe rețelele de socializare și i-a anulat contul. Kennedy a fost întâmpinat cu încercări similare de cenzură. Înaintea unei audieri din 20 iulie a Subcomisiei selecte a Camerei Reprezentanților privind înarmarea guvernului federal, democrații au distribuit o scrisoare președintelui Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan (R-Ohio), în care au cerut ca Robert Kennedy să fie de-platformat de la o mărturie programată.

Jordan și președintele Camerei Kevin McCarthy (R-Calif.) au respins astfel de încercări de cenzură. "Audierea pe care o avem săptămâna aceasta este despre cenzură", a declarat atunci dl McCarthy reporterilor, întrebat despre scrisoare. "Nu cred că cenzurarea cuiva este de fapt răspunsul aici". Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, un candidat prezidențial republican, are, de asemenea, o părere favorabilă despre Kennedy, sugerând că l-ar lua în considerare pe democrat pentru un post în domeniul sănătății în administrația sa dacă va câștiga cursa din 2024.

Cu toate acestea, DeSantis l-a respins pe Kennedy ca alegere pentru funcția de vicepreședinte, citând opoziția democratului față de anularea de către Curtea Supremă a SUA a politicilor de discriminare pozitivă în universitățile americane și activitățile sale în favoarea schimbărilor climatice. Kennedy se bucură de o mare atractivitate în rândul publicului american.

"Un nou sondaj Harvard-Harris plasează ratingul meu de favorabilitate la 47 la sută - mai mare decât Trump (45 la sută), DeSantis (40 la sută), Biden (39 la sută) și orice altă persoană publică din sondaj", a declarat Kennedy într-o postare din 23 iulie pe rețelele de socializare. "Și știți ce este și mai remarcabil? Ratingul meu de nefavorabilitate a fost cel mai mic dintre toți candidații, de doar 26 la sută. Asta arată că atacurile neîncetate ale presei pur și simplu nu funcționează. Oamenii nu mai cred în mass-media - pe bună dreptate."

În sondaje, Joe Biden are un avans masiv față de Robert Kennedy. O medie a rezultatelor mai multor sondaje a arătat că Biden are peste 64 la sută susținere în sondajele primare democrate, cu mult peste cele 15 la sută ale Kennedy. De asemenea, Biden are mai mult sprijin financiar pentru alegeri. Potrivit datelor Comisiei Electorale Federale (FEC), Biden a strâns aproape 20 de milioane de dolari în prima jumătate a anului, triplu față de cele 6,36 milioane de dolari strânse de Kennedy.

Atât Trump, cât și Kennedy și-au exprimat o mare stimă unul față de celălalt. Într-un interviu acordat Newsmax în iunie, Trump a declarat că a fost impresionat de modul în care Kennedy i-a sporit popularitatea în sondaje. "Îl respect - o mulțime de oameni îl respectă. Are câteva puncte foarte importante de spus", a spus fostul președinte, referindu-se la dl Kennedy. În timpul unei adunări publice găzduite de News Nations la sfârșitul lunii iunie, Kennedy a declarat că este "mândru că președintele Trump mă place, chiar dacă nu sunt de acord cu el în majoritatea problemelor sale".