Ce s-a întâmplat cu Rason, enclava unde Coreea de Nord a încercat să experimenteze capitalismul

În timp ce cumpărătorii încep să fie atraşi de burgerii din carne "falsă", care arată, se prepară şi are acelaşi gust cu carnea adevărată, un startup susţinut de Jeff Bezos şi Bill Gates extrage proteine din fungi, ca ingrediente primare pentru a crea alimente care înlocuiesc carnea, transmite CNBC.

Firma de investiţii a investitorului George Soroş a început să tranzacţioneze activ Bitcoin după ce directorul de investiţii Dawn Fitzpatrick a oferit undă verde deciziei, scrie Business Insider, citând publicaţia The Street.

Avocatul general al Curtii de Justitiei a Uniunii Europene sustine, in concluziile prezentate in fata judecatorilor saptamana aceasta, ca Tribunalul Uniunii Europene a savarsit o eroare de drept concluzionand ca Executivul comunitar nu era competent sa examineze, in lumina dreptului ajutoarelor de stat, despagubirea platita de Romania fratilor Micula.