Celebrul traficant de arme Viktor Bout dat la schimb pentru eliberarea baschetbalistei Brittney Griner

Rusia a decis eliberarea jucătoarei de baschet americane Brittney Griner în cadrul unui schimb de deţinuţi cu Statele Unite, care îl vor elibera pe traficantul de arme Viktor Bout, afirmă surse de la Washington.

Conform unor surse citate de postul de televiziune CBS News şi de cotidianul Le Monde, schimbul de deţinuţi între Rusia şi Statele Unite a avut loc joi în Emiratele Arabe Unite, graţie unui acord semnat în urmă cu câteva zile. Informaţiile privind eliberarea jucătoarei de baschet în schimbul lui Viktor Bout au fost confirmate de oficiali americani citaţi de agenţia The Associated Press. Preşedintele SUA, Joseph Biden, urmează să facă declaraţii despre acest caz. Jucătoarea americană de baschet Brittney Griner a fost condamnată la nouă ani de închisoare în Rusia sub acuzaţia de trafic de droguri, după ce a fost arestată la un punct vamal aeroportuar în februarie.

Administraţia Joseph Biden propusese Rusiei eliberarea lui Viktor Bout, un traficant de arme rus condamnat în SUA la 25 de ani de închisoare, în schimbul lui Brittney Griner şi lui Paul Whelan, cetăţean american, canadian, britanic şi irlandez, fost membru al Infanteriei Marine din SUA, arestat în Rusia din decembrie 2018 şi condamnat în 2020 la 16 ani de închisoare pentru spionaj. Statele Unite neagă acuzaţiile formulate de autorităţile ruse la adresa lui Paul Whelan, iar acesta urmează să facă obiectul unor negocieri separate.