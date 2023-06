Chiar ne ia de proști: Christine Lagarde, șefa BCE, susține că inflația se datorează schimbărilor climatice! VIDEO

Christine Lagarde, șefa Băncii Centrale Europene, a spus, la Summitul privind un nou pact global de finanțare de la Paris, că uinflația e cauzată de schimbările climatice, care reprezintă un risc pentru bănci.

„Calea de urmat este clară: trebuie să mergem mai departe cu o tranziție globală pentru a ne asigura că economiile noastre sunt pregătite pentru viitor. Noi, cei de la BCE, am făcut ca o prioritate să ținem cont de schimbările climatice, deoarece afectează inflația; ne afectează bilanțul; și sunt un risc financiar pentru băncile pe care le supraveghem", a precizat Christine Lagarde.

„Ne-am ajustat deținerile de obligațiuni corporative și ne-am schimbat garanțiile și gestionarea riscurilor pentru a reflecta mai bine riscurile climatice și, în același timp, pentru a oferi stimulente pentru a sprijini tranziția ecologică a economiei. În calitate de supraveghetori, ne asigurăm că băncile iau în considerare riscurile climatice atunci când iau decizii de afaceri și de creditare.

De asemenea, facem teste de stres despre impactul schimbărilor climatice asupra economiei și stabilității financiare. Prin sfaturile, analizele și acțiunile noastre, ne propunem să gestionăm riscurile financiare care decurg din schimbările climatice, precum și să furnizăm dovezi care să susțină necesitatea tranziției pe care tocmai am menționat-o", a mai precizat șefa BCE.

ECB boss Christine Lagarde claims: Inflation is due to climate change! ????



It is never their own policies or printings trillions of Euros or $$ or ZIRP.



It’s climate change and you need to pay more taxes to fix it.



