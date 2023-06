CNN difuzează un material audio în cazul documentelor clasificate ale lui Trump. I s-a spus ca a vrut sa atace Iranul AUDIO

O altă scurgere de probe în cazul documentelor clasificate ale Departamentului de Justiție al lui Biden împotriva președintelui Trump a avut loc la CNN, care a difuzat o înregistrare din iulie 2021 în care Trump vorbește despre planurile de atac asupra Iranului întocmite de generalul Milley în timp ce flutură un teanc de hârtii.

În înregistrare, Trump poate fi auzit făcând o incursiune despre Hillary Clinton și Anthony Weiner în legătură cu scandalul serverului privat de e-mail al acesteia. Descrieri ale înregistrării au fost scurse anterior către CNN. Avocatul special Jack Smith a făcut din înregistrarea audio o parte din cazul său împotriva lui Trump în baza Legii spionajului.

Extras din CNN: Înregistrarea obținută de CNN începe cu Trump afirmând că "aceștia sunt niște oameni răi și bolnavi", în timp ce membrul său din staff susține că a avut loc o "lovitură de stat" împotriva lui Trump. "Ca atunci când Milley vorbește despre: "Oh, vei încerca să dai o lovitură de stat". Nu, ei încercau să facă asta chiar înainte ca tu să fii învestit", spune membrul staff-ului, potrivit înregistrării audio.

Următoarea parte a conversației este în mare parte inclusă în rechizitoriu, deși înregistrarea audio arată clar că se amestecă hârtii în timp ce Trump le spune celor prezenți că are un exemplu de arătat. "A spus că am vrut să atac Iranul. Nu este uimitor?". spune Trump, în timp ce se aude zgomotul hârtiilor amestecate. "Am un teanc mare de hârtii, acest lucru tocmai a apărut. Uitați-vă. Acesta a fost el. Mi-au prezentat asta - este neoficial, dar - mi-au prezentat asta. Acesta a fost el. Acesta a fost Departamentul Apărării și el... "Mă gândeam, pentru că vorbeam despre asta. Și știți, el a spus: "A vrut să atace Iranul și ce...", spune Trump. "Acestea sunt documentele", continuă Trump, potrivit fișierului audio.

Fostul președinte Trump și echipa sa de avocați nu pot păstra și nici nu pot dezvălui public nicio probă federală în procesul privind documentele clasificate împotriva sa, a decis luni un judecător federal din Florida. De ce este important: Ordinul judecătorului magistrat Bruce Reinhart împotriva fostului președinte și a co-inculpatului Walt Nauta, un consilier al lui Trump, care limitează, de asemenea, accesul acestora la materiale, reprezintă o victorie pentru avocatul special Jack Smith, care l-a solicitat pentru a preveni dezvăluirea unor detalii sensibile în timpul procesului de descoperire a probelor, atunci când procurorii prezintă probe apărării.

Ordinul avertizează că orice încălcare ar putea duce la acuzații de sfidare penală. Contextul înregistrării de la prima scurgere de informații către CNN (extras): Procurorii federali au obținut o înregistrare audio a unei întâlniri din vara anului 2021 în care fostul președinte Donald Trump recunoaște că a păstrat un document clasificat al Pentagonului despre un potențial atac asupra Iranului, au declarat mai multe surse pentru CNN, subminând argumentul său că a declasificat totul.

Înregistrarea indică faptul că Trump a înțeles că a păstrat materiale clasificate după ce a părăsit Casa Albă, potrivit mai multor surse familiare cu ancheta. Pe înregistrare, comentariile lui Trump sugerează că ar dori să împărtășească informațiile, dar este conștient de limitările privind capacitatea sa de a declasifica înregistrări după președinție, au declarat două dintre surse.

Întâlnirea din 2021 a avut loc la clubul de golf al lui Trump din Bedminster, New Jersey, la care au participat două persoane care lucrează la autobiografia fostului șef de cabinet al lui Trump, Mark Meadows, precum și colaboratori angajați de fostul președinte, inclusiv specialistul în comunicare Margo Martin. Participanții, au declarat sursele, nu aveau autorizații de securitate care să le permită accesul la informații clasificate. Meadows nu a participat la întâlnire, au precizat sursele.

Autobiografia lui Meadows include o relatare a ceea ce pare a fi aceeași întâlnire, în timpul căreia Trump "își amintește un raport de patru pagini redactat chiar de (fostul președinte al Statului Major Întrunit al lui Trump) Mark Milley. Acesta conținea propriul plan al generalului de a ataca Iranul, desfășurând un număr masiv de trupe, lucru pe care l-a îndemnat pe președintele Trump să îl facă de mai multe ori în timpul președinției sale".

Se pare că documentul în cauză nu a fost găsit în raidul SWAT al FBI la Mar-a-Lago în august anul trecut și nici într-o percheziție ulterioară efectuată de avocații lui Trump în martie, ca răspuns la o citație.

