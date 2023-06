Directorul general al FMI spune: "Lucrăm din greu la o monedă digitală globală" VIDEO

În timpul unei prezentări la o conferință din Maroc, Kristalina Georgievahe, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), a anunțat că organismul mondial "lucrează din greu la conceptul unei platforme globale CBDC".

Georgieva a declarat că monedele digitale ale băncilor centrale trebuie să fie interoperabile între țări, menționând: "Dacă vrem să avem succes, CBDC-urile nu ar putea fi propuneri naționale fragmentate".

"Pentru ca tranzacțiile să fie mai eficiente și mai echitabile, avem nevoie de sisteme care să conecteze țările", a continuat Georgieva, adăugând: "Cu alte cuvinte, avem nevoie de interoperabilitate."

FMI a susținut că monedele digitale globale ar "oferi mai multor oameni acces la servicii financiare și ar reduce costurile", adăugând că "CBDC pot oferi sisteme de plată mai rezistente și mai eficiente" și "pot fi o modalitate mai ieftină și mai rapidă de a face plăți transfrontaliere, de a transmite remitențe... și, de asemenea, de a simplifica alte transferuri".

Unii au avertizat că o monedă digitală globală în mâinile entităților globaliste ar putea inaugura o distopie tehno-comunistă hipercentralizată, permițând urmărirea tuturor achizițiilor și chiar legarea acestora de un sistem de scoruri de credit social.

Robert Kiyosaki, autorul cărții "Tată bogat, tată sărac", a avertizat recent că CBDC-urile ar deschide ușa pentru un nivel fără precedent de supraveghere a americanilor.

"Urmărind fiecare tranzacție financiară, ei vor avea acces la fiecare detaliu al cheltuielilor noastre, la beneficiarul banilor noștri și la modul în care ne alocăm resursele", a declarat Kiyosaki.

"În esență, aceasta reproduce societatea distopică a lui George Orwell descrisă în 1984. Big Brother va monitoriza în permanență activitatea noastră financiară, iar aceasta este tocmai problema cu moneda digitală a băncilor centrale", a adăugat el.

"Ca individ, devin nervos la gândul acestui lucru. Nu vreau ca ei să îmi monitorizeze fiecare tranzacție sau să fie la curent cu obiceiurile mele de cheltuieli. Este o încălcare a intimității mele și nu au de ce să știe cum aleg să îmi aloc resursele", a avertizat autorul.

Reflectând astfel de preocupări, reprezentantul Tom Emmer (R-MN) a introdus recent un proiect de lege care ar interzice Rezervei Federale să introducă CBDC-uri și ar obliga Fed să rămână transparentă în fața Congresului cu privire la cercetările sale în acest domeniu.

CBDC-urile sunt promovate pe baza faptului că vor spori libertatea financiară, însă criticii au afirmat că sistemul ar împuternici statul să impună limite asupra cheltuielilor și să decidă ce au voie să cumpere oamenii.

Suma pe care o poate economisi o persoană ar putea fi, de asemenea, controlată prin intermediul ratelor negative de economisire programate în conturile de economii.

